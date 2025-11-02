Un fallecido y 135 infracciones en operativo de fiestas patrias; ministro Ábrego llama a la paz

Panamá/El segundo día del operativo de seguridad por las fiestas patrias dejó una víctima fatal y 135 infracciones de tránsito, según el balance emitido por el Ministerio de Seguridad Pública y la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe, se registraron tres accidentes viales, aunque ninguno con lesionados, además de la movilización de siete grúas para atender emergencias en carretera.

Las infracciones más comunes fueron por exceso de velocidad (38), desatender señales de tránsito (34), luces inadecuadas (8), vehículos mal estacionados (3), hablar por celular (1) y embriaguez comprobada (3).

En materia de desplazamiento, los puntos de control vehicular reportaron 68,014 autos en Sajalices, 28,049 en Los Canelos y 15,922 en Santa María. El flujo diurno de este domingo alcanzó 11,052 vehículos, con un tiempo promedio de recorrido de 1 hora y 10 minutos entre La Espiga y Las Uvas, tramo de 57.9 kilómetros.

Más de 12 mil unidades vigilan el país

Más temprano, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, destacó que el operativo cuenta con más de 12 mil agentes desplegados a nivel nacional, además de 1,500 vehículos, helicópteros y lanchas que refuerzan la vigilancia terrestre, aérea y marítima.

El dispositivo de seguridad se desarrolla en desfiles, actos oficiales, playas, balnearios, terminales, aeropuertos, corredores interprovinciales, zonas comerciales y residenciales, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana durante todo el mes de noviembre.

El ministro Ábrego pidió a quienes se retiraron al interior del país y a aquellos que vinieron a la ciudad, “que denuncien el delito, que tengan una red de contactos con los vecinos que se quedan en sus casas para que vigilen las suyas y así poder llevar las fiestas patrias en paz y con tranquilidad”, expresó.

Según el Minseg, la Policía Nacional encabeza el operativo con 7,207 uniformados, seguida por el Servicio Nacional Aeronaval con 2,415 efectivos, el Servicio Nacional de Fronteras con 1,200, el Servicio Nacional de Migración con 1,009, y el SUME 911 con 101 unidades.

Tragedia en Paitilla bajo investigación

Durante la jornada también se reportó la muerte de un joven de 16 años en un edificio de Paitilla, quien cayó desde el piso 27 hasta el piso 12. El ministro Ábrego indicó que “este tema está en manos de las autoridades correspondientes y, por protocolo, les corresponde a ellas brindar declaraciones”, y lamentó el suceso, señalando que se trataba de un estudiante extranjero.

Con información de Heady Morán.