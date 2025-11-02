Operativo de tránsito mantiene flujo constante hacia el interior durante fiestas patrias

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores para mantener la prudencia y la responsabilidad al volante , evitando distracciones, respetando los límites de velocidad.

Panamá/El desplazamiento hacia el interior del país con motivo de las fiestas patrias se mantiene constante, según los reportes oficiales del operativo de tránsito desplegado a nivel nacional.

Hasta el momento, 56,962 vehículos han transitado desde la ciudad capital, registrándose un flujo continuo, aunque con menor intensidad que la jornada de ayer cuando unos 20 mil 246 cruzaron hacia el interior del país.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores para mantener la prudencia y la responsabilidad al volante, evitando distracciones, respetando los límites de velocidad y asegurándose de que sus vehículos estén en buenas condiciones antes de emprender el viaje.

De igual forma, se informó que los inspectores y unidades operativas permanecen desplegados en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar una movilidad segura y acompañar el traslado de miles de familias que se dirigen al interior para celebrar las fechas patrias.