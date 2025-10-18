Una sola primaria: partidos deberán elegir a todos sus candidatos el mismo día, incluido el presidencial

Con esta reforma, el Tribunal Electoral busca evitar procesos fragmentados dentro de los partidos, garantizar igualdad de condiciones a todos los aspirantes y simplificar los mecanismos internos de votación.

Panamá/La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) aprobó una de las modificaciones más relevantes al Código Electoral: a partir de las próximas elecciones, los partidos políticos estarán obligados a escoger a todos sus candidatos, incluido el candidato presidencial, en la misma fecha que se celebren sus primarias internas.

La disposición, contenida en la modificación al artículo 352, establece que la elección se realizará mediante votación secreta y en una sola jornada, con el fin de ordenar el proceso electoral interno y fortalecer la transparencia en la selección de postulaciones.

En la actualidad, los partidos pueden acordar con el Tribunal Electoral diferentes fechas para escoger a su candidato presidencial y otras para los demás cargos de elección popular.

Según lo aprobado, esta medida aplicará para todos los cargos de elección popular:

Presidente de la República

Diputados al Parlamento Centroamericano

Diputados de la República

Alcaldes

Representantes de corregimiento

Concejales

Con esta reforma, el Tribunal Electoral busca evitar procesos fragmentados dentro de los partidos, garantizar igualdad de condiciones a todos los aspirantes y simplificar los mecanismos internos de votación.

Cabe señalar que estas propuestas presentadas por la CNRE deben ser analizadas en la Asamblea Nacional.

Reducen plazo de renuncia para funcionarios que busquen ser candidatos

La CNRE también aprobó una modificación al artículo 33 del Código Electoral, que refuerza las condiciones de elegibilidad para quienes ocupan cargos públicos. Según el nuevo texto, no podrán ser candidatos a puestos de elección popular —salvo que presenten su renuncia— los funcionarios que ocupen cargos de alto nivel en el Estado, entre ellos:

Ministros y viceministros de Estado

Secretarios generales y subsecretarios generales

Directores y subdirectores generales, nacionales, regionales o provinciales

Funcionarios de cualquier secretaría del Órgano Ejecutivo

La reforma dispone que los aspirantes deberán presentar su renuncia dentro de los cinco días siguientes a la publicación en firme de su postulación, una medida que busca impedir el uso de recursos estatales en beneficio de campañas políticas y promover una competencia electoral en condiciones más equitativas.

En la actualidad, norma señala que no podrán postularse a cargos de elección popular quienes ocupen posiciones de dirección o jerarquía dentro del Estado, salvo que presenten su renuncia al cargo público seis meses antes de la elección general.

La diferencia con la propuesta aprobada por la CNRE es que reduce el plazo y cambia el momento de la renuncia: en lugar de exigirla con meses de antelación, la propuesta dispone que los funcionarios deberán presentar su renuncia dentro de los cinco días posteriores a la publicación en firme de su postulación.

Además, amplía el alcance de la norma al incluir expresamente a secretarios y subsecretarios generales, así como a funcionarios de cualquier secretaría del Órgano Ejecutivo, quienes no están mencionados de forma específica en el Código.

Fiscalía General Electoral tendrá voz y voto en postulaciones

En esta misma sesión, la CNRE alcanzó un acuerdo respecto al papel de la Fiscalía General Electoral (FGE) en el proceso de reformas. El magistrado Narciso Arellano Moreno, presidente de la Comisión, informó que se determinó que la Fiscalía participará activamente con voz y voto en los temas relacionados con las postulaciones, aunque su intervención no se extenderá a otros asuntos como el fuero penal electoral o la paridad de género.

“Se llegó a un acuerdo en donde quedó sentado que la Fiscalía, para los temas futuros del paquete de reformas electorales, tendrá derecho a voz y voto en los temas sobre las postulaciones, mas no así, en lo que se refiere al fuero electoral penal y con la paridad”, explicó Arellano.