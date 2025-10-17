Bomberos reportan 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año

Entre mayo y agosto se registró un incremento sostenido de las emergencias relacionadas con escapes de gas.

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido 589 emergencias por escapes de gas en lo que va del año, según informó el capitán Andrés Espinoza, jefe regional del Centro de Operaciones.

Ante esta cifra, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad en el uso del gas doméstico e industrial, con el fin de prevenir tragedias que pongan en riesgo vidas y propiedades.

De acuerdo con los datos recopilados por el Cuerpo de Bomberos, las principales causas de estos incidentes son:

Reguladores defectuosos: 49.6 % (292 casos)

49.6 % (292 casos) Cilindros defectuosos: 20.9 % (123 casos)

20.9 % (123 casos) Escapes sin novedad: 16.1 % (95 casos)

16.1 % (95 casos) Mangueras defectuosas: 4.9 % (29 casos)

4.9 % (29 casos) Tuberías defectuosas: 4.4 % (26 casos)

4.4 % (26 casos) Estufas defectuosas: 4.1 % (24 casos)

El informe detalla además que entre mayo y agosto se registró un incremento sostenido de las emergencias relacionadas con escapes de gas, lo que evidencia la necesidad de reforzar la prevención y el mantenimiento en los hogares y establecimientos comerciales.

El Capitán Yabeth Pérez, vocero de la Sección de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional Panamá, destacó la importancia de la prevención como la herramienta más efectiva para evitar tragedias.

“Un solo escape, una chispa o una mala conexión pueden causar un incendio o una explosión con daños irreversibles. La prevención salva vidas y protege nuestros hogares”, subrayó Pérez.

El Cuerpo de Bomberos reiteró sus recomendaciones a la población:

✅ Verificar periódicamente el estado de reguladores, mangueras y cilindros.

✅ Evitar el uso de conexiones improvisadas o accesorios en mal estado.

✅ Ventilar los espacios y cerrar las válvulas al detectar olor a gas.

✅ Llamar de inmediato al 103, la línea de emergencias de los bomberos.

