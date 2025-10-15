Acodeco inspecciona restaurantes y encuentra irregularidades en uso de tanque de gas y descuento a jubilados

Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante las inspecciones realizadas entre enero y septiembre de 2025, se encontraron 108 tanques de gas de 25 libras, usados de manera irregular, principalmente en restaurantes. Esto contraviene el Decreto Ejecutivo 16 de 11 de marzo de 2014, que prohíbe el subsidio local en los comerciales.

Además del uso indebido del gas, también se detectaron otras irregularidades, como 73 casos de restaurantes que no aplicaron el descuento del 25 % a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, según la ley 16 de 1987, y 15 casos de franquicias de comida rápida que no otorgaban el descuento del 15 % a estos beneficiarios.

En el cumplimiento de la ley 134 de 2013, se dictaron 38 restaurantes sin el letrero informativo visible sobre beneficios para personas discapacitadas, así como 6 incumplimientos en restaurantes y 3 franquicias, respecto a la aplicación de descuento.

Durante las inspecciones, también se verificó que los precios sean claramente visibles al consumidor, ya sea en los menús o mediante letreros accesibles.

La Acodeco hace un llamado a los propietarios y administradores de restaurantes a cumplir con las disposiciones legales vigentes, que protegen los derechos de los consumidores y fomentan la competencia legal.

