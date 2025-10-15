Aprueban en primer debate el proyecto de ley sobre prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos

La iniciativa, respaldada por el Banco de Alimentos de Panamá, busca convertir en política de Estado la lucha contra el desperdicio de comida.

Ciudad de Panamá/Panamá da un paso firme hacia un futuro más justo y sostenible con la aprobación en primer debate del proyecto de ley para la prevención de pérdidas y desperdicio de alimentos, una propuesta discutida ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

El proyecto, respaldado por el Banco de Alimentos de Panamá (BAP), la Iglesia Católica y otras organizaciones sin fines de lucro, busca establecer una política pública permanente que regule el manejo de los alimentos en todo el país, con el objetivo de reducir el desperdicio y garantizar que más panameños tengan acceso a comida.

Durante más de una década, el BAP ha rescatado más de 20 millones de kilos de alimentos, equivalentes a 60 millones de platos de comida entregados a personas en situación vulnerable. Con esta ley, la organización busca ampliar su impacto y consolidar un marco legal que garantice la continuidad de su labor.

“Esta ley representa la oportunidad de multiplicar ese trabajo y esfuerzo del BAP y de las demás organizaciones, convirtiéndolo en una política de Estado que asegure que ningún alimento apto para el consumo termine en la basura mientras miles de panameños padecen hambre”, destacó Ana Isabel Méndez, gerente general del BAP.

El Banco de Alimentos Panamá hizo un llamado a los diputados a respaldar la iniciativa en los siguientes debates, con la aspiración de que pronto se convierta en ley de la República, en beneficio de las presentes y futuras generaciones.