Bomberos realizan operativos de prevención de incendios en locales comerciales

Ciudad de Panamá/El Cuerpo de Bomberos de Panamá, desde el sector de Bella Vista, lleva a cabo una serie de operativos de prevención de incendios, enfocados en inspecciones y verificaciones de seguridad en las instalaciones de gas de los locales comerciales.

Durante las inspecciones, los bomberos revisan el estado de los tanques de gas y todo lo relacionado con su correcto funcionamiento, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad tanto de los comerciantes como de los clientes.

“Como estamos en el mes de la prevención, ahora mismo estamos realizando un operativo de revisión de los sistemas de gas y de las medidas de seguridad que mantengan los locales. Sabemos que hay muchas situaciones que se han dado últimamente en materia de gas, entonces estamos tomando las prevenciones para hacerles la revisión y darles las indicaciones de lo que deben corregir y verificar el estado de estos tanques”, explicó el capitán Moisés Palacios, del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Hasta el momento, los locales inspeccionados mantienen su certificación vigente, la cual debe renovarse cada tres años o en caso de presentarse alguna situación dentro del establecimiento, o si hay cambio de propietario.

El capitán Palacios también señaló que durante las inspecciones se han detectado algunos locales que no cuentan con extintores, por lo que se les ha hecho el llamado de atención correspondiente.

Los operativos continuarán realizándose a nivel nacional, especialmente en los establecimientos comerciales

Con información de Luis Velarde