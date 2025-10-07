Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre

El aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la población que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos, vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.

De acuerdo con la entidad, las condiciones climáticas están siendo influenciadas por la Onda Tropical N°33, acompañada de una baja presión en el Caribe y un aumento de la humedad, factores que favorecerán la presencia de lluvias persistentes, aguaceros y tormentas.

Las provincias bajo aviso son:

Bocas del Toro

Chiriquí

Veraguas

Herrera

Los Santos

Coclé

Panamá Oeste

Panamá (Centro, Norte y Este)

Colón

Darién

Ngäbe-Buglé

Emberá Wounaan

Guna Yala

Entre los posibles impactos se mencionan inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos y quebradas, caída de árboles y afectaciones en caminos y áreas vulnerables.

El Sinaproc recomendó a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.

Revisar drenajes y desagües cercanos a sus viviendas.

Seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad y protección civil.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y coordina con las direcciones provinciales las acciones preventivas necesarias.