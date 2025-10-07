Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre
El aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.
Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó a la población que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) ha emitido un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos, vigente desde las 12:00 a.m. del 8 de octubre hasta las 11:59 p.m. del 12 de octubre de 2025.
De acuerdo con la entidad, las condiciones climáticas están siendo influenciadas por la Onda Tropical N°33, acompañada de una baja presión en el Caribe y un aumento de la humedad, factores que favorecerán la presencia de lluvias persistentes, aguaceros y tormentas.
Las provincias bajo aviso son:
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Veraguas
- Herrera
- Los Santos
- Coclé
- Panamá Oeste
- Panamá (Centro, Norte y Este)
- Colón
- Darién
- Ngäbe-Buglé
- Emberá Wounaan
- Guna Yala
Entre los posibles impactos se mencionan inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos y quebradas, caída de árboles y afectaciones en caminos y áreas vulnerables.
El Sinaproc recomendó a la población:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales.
- Evitar cruzar ríos, quebradas o áreas inundadas.
- Revisar drenajes y desagües cercanos a sus viviendas.
- Seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad y protección civil.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y coordina con las direcciones provinciales las acciones preventivas necesarias.