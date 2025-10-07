MiBus: Suspenden licitación de servicio de limpieza de metrobuses por reclamos de empresas participantes

La DGCP ordenó la suspensión temporal del acto público hasta que se resuelvan los recursos interpuestos.

Ciudad de Panamá/La empresa Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus) informó que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió acciones de reclamo presentadas por varias empresas participantes en el proceso del acto público No. 2025-2-81-01-08-LP-000007, correspondiente al servicio de limpieza regular de los buses que operan en los seis Centros de Operación y Ejecución (COE) de la entidad.

Como consecuencia de dichas reclamaciones, la DGCP ordenó la suspensión temporal del acto público hasta que se resuelvan los recursos interpuestos, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa vigente sobre contrataciones públicas.

“MiBus mantiene su compromiso con la transparencia, la competencia justa y el cumplimiento de los principios que rigen la contratación pública, garantizando que todos sus procesos se desarrollen con equidad, claridad y en apego a la ley”, indicó la entidad a través de un comunicado.

La empresa informó que, para conocer el estado actual del proceso, los interesados pueden consultar el portal oficial de PanamaCompra en www.panamacompra.gob.pa.