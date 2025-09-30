MiBus inicia proceso de licitación para adquirir unos 60 buses eléctricos con apoyo del BID

La precalificación que inicia hoy estará abierta hasta finales de noviembre. En total, el costo de este proyecto asciende a unos $47 millones.

Panamá/La apuesta por un transporte más limpio ya tiene fecha y rumbo. En un auditorio repleto de fabricantes de autobuses, proveedores de infraestructura de carga y especialistas internacionales, MiBus presentó este martes la convocatoria internacional para la compra de 60 buses eléctricos, en un proceso acompañado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La sesión marcó el punto de partida de una licitación que busca "modernizar la flota capitalina".

Según explicó MiBus, la incorporación de estas 60 unidades eléctricas permitirá reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y ofrecer a los usuarios un servicio más moderno, eficiente y silencioso. Actualmente, la empresa ya opera algunos buses eléctricos en el Casco Antiguo, pero esta compra marcará la primera gran expansión de la flota en la ciudad.

Se detalló que el proyecto está compuesto de varias etapas, por ejemplo, los cinco buses eléctricos que se usarían para el Casco Antiguo estarían para el primer trimestre de enero 2026, mientras que el resto en 2027. Solo los buses estarían costando unos $26 millones, pero el costo total de este proyecto asciende a $47 millones.

De hecho, el pasado 13 de febrero, el propio Presidente de la República José Raúl Mulino destacó que, con este proyecto, unos 20,000 usuarios diarios se beneficiarán en 12 rutas, consolidando un paso firme hacia la transportación ecológica.

En su momento, Carlos Sánchez Fábrega, gerente de MiBus detalló que la nueva flota de aproximadamente 60 buses eléctricos, que operarán en 10 a 12 rutas conectadas al patio de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá. “El bus eléctrico va a traer no solo aire acondicionado, sino que va a traer Wi-Fi, también va a traer cámaras, va a traer más comodidad en el tema”, dijo.

Cronograma definido

La precalificación que inicia hoy estará abierta hasta finales de noviembre. Las empresas interesadas deberán inscribirse a través del sitio web del BID y el portal PanamaCompras, bajo el acto público número 2025-2-81-01-08-LP-004612.

MiBus y el BID recalcaron que el proceso será abierto, transparente e inclusivo, con reglas claras y la posibilidad de sumar aliados estratégicos que aporten innovación tecnológica y experiencia internacional.

La iniciativa se enmarca en la Ley 295 de 2022 sobre movilidad eléctrica, que impulsa la transición energética en el transporte público. Con este proyecto, MiBus señaló que se reafirma su compromiso de posicionar a Panamá como pionero en la región, fortaleciendo capacidades locales y aportando tanto al bienestar ciudadano como a la competitividad del país.

