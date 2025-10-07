Consejo de Gabinete aprueba $56 millones para estabilizar tarifas eléctricas en el país

🔌 La Resolución N.°117-25 autoriza un aporte de $37,960,861.54 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con el fin de compensar a las empresas distribuidoras de energía por los descuentos aplicados a clientes con consumos de hasta 300 kilovatios hora (KWh). 🔌 En total, los aportes aprobados por el Ejecutivo para este semestre suman $56,365,760.98.

Ciudad de Panamá, Panamá/Dos resoluciones que autorizan aportes del Tesoro Nacional por más de 56 millones de dólares para garantizar la estabilización de las tarifas eléctricas durante el primer semestre del presente año fueron aprobadas este martes por el Consejo de Gabinete.

La Resolución N.°117-25 autoriza un aporte de $37,960,861.54 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), con el fin de compensar a las empresas distribuidoras de energía por los descuentos aplicados a clientes con consumos de hasta 300 kilovatios hora (KWh). El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue facultado para gestionar los recursos y transferirlos, de forma total o parcial, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), en su calidad de fiduciaria del FET.

De acuerdo con Presidencia de Panamá, la medida será notificada a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), que deberá supervisar la aplicación de los beneficios. El fideicomiso del FET tiene como propósito estabilizar los precios de la energía para clientes de bajo consumo, mediante transferencias que las distribuidoras deberán trasladar íntegramente a los consumidores finales.

Además, el Gabinete emitió la Resolución N.°118-25, que aprueba un aporte estatal de $18,404,899.64 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO). Dicho fondo busca compensar a la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) por los beneficios aplicados a sus clientes en áreas como Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y comunidades cercanas, en el período comprendido entre enero y junio de 2025.

El fideicomiso del FTO tiene la misma finalidad: estabilizar las tarifas eléctricas en las zonas atendidas por Edechi, garantizando que el subsidio llegue directamente a los usuarios. En total, los aportes aprobados por el Ejecutivo para este semestre suman $56,365,760.98.

Instalación de dos nuevos cables submarinos de telecomunicaciones

Por otra parte, el Consejo de Gabinete también aprobó dos resoluciones que autorizan al MEF a suscribir contratos de concesión administrativa con empresas que instalarán y operarán dos nuevos sistemas de cables submarinos de telecomunicaciones en el país.

La Resolución N.°110-25 autoriza al MEF, en representación de la Nación, a suscribir un contrato de concesión con la sociedad Telconet Submarine Networks, S.A. (Telcosub), para la instalación, operación y mantenimiento, durante un periodo de 20 años, del sistema “Carnival Submarine Networks-1 (CSN-1)”. El contrato tendrá un valor estimado de $1,238,522.40.

Como parte del proceso, la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado realizó un estudio comparativo que reveló un desfase en los valores de referencia, vigentes desde el año 2000, cuando Panamá solo registraba cinco sistemas de cables submarinos. Ante ello, la entidad indicó que se acordó un ajuste en el canon de concesión, que pasó de $0.35 a $0.60 por metro cuadrado de uso del fondo marino.

Telcosub proyecta instalar una ramificación de ocho pares de fibra óptica provenientes de Anconcito, Ecuador, y doce pares de fibra óptica desde Florida, Estados Unidos, lo que permitirá ampliar la cobertura de telecomunicaciones global a través de Centroamérica.

Por su parte, la Resolución N.°120-25 autoriza al MEF a firmar un contrato de concesión administrativa con la empresa Trans Caribbean Fiber Systems, Inc., para la instalación, operación y mantenimiento del sistema “Trans Caribbean Fiber Systems – TAM 1”, también por un periodo de 20 años. El contrato fue valorado en $2,439,112.80.

En este caso, el MEF estableció un valor promedio de $1,422,816.00, tras un análisis comparativo que evidenció que en otras jurisdicciones internacionales el canon de uso del fondo marino es superior al aplicado en Panamá. Al igual que Telcosub, Trans Caribbean Fiber Systems aceptó el ajuste a $0.60 por metro cuadrado, bajo condiciones equitativas y sostenibles.

Con información de Yenny Caballero