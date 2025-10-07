Canal de Panamá prevé 30 millones de toneladas menos en 2026 por impacto de los aranceles de EEUU

Panamá/El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, advirtió que los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países tendrán un impacto directo en los ingresos de la vía interoceánica durante 2026, pese a que este año cerró con resultados positivos.

El 2025 fue un año bueno para la vía acuática. "Cerramos bien”, aseguró Vásquez, quien sin embargo reconoció que los efectos de la política arancelaria estadounidense comenzarán a sentirse el próximo año.

Actualmente, dijo, “lo que ha hecho es acelerar el tránsito”, pero aclaró que “el impacto no lo estamos sintiendo necesariamente este año, pero sí lo vamos a ver con la reducción de ingresos que vemos para el próximo año, tomando en cuenta que para el próximo año no hay ajustes de peajes”.

De acuerdo con el administrador, en el presupuesto para 2026 se proyecta una disminución de 490 millones de toneladas, registradas este año, a 460 millones de toneladas, lo que representa “un mes de reducción de tráfico, eso es un volumen importante”.

Vásquez adelantó que será mañana cuando la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) presente los detalles de ingresos, egresos y retos del 2025, en un contexto económico global complejo marcado por tensiones comerciales y fluctuaciones en la demanda de transporte marítimo.

Asimismo, destacó que el canal de Panamá mantiene comunicación permanente con sus principales clientes para garantizar eficiencia operativa y realizar las “actualizaciones necesarias en temas de los sistemas de tiempos de ajustes de reservaciones”.

Las declaraciones del administrador se dieron durante un acto del Cuerpo de Bomberos del Canal, institución que apoya las operaciones de la vía interoceánica con dos estaciones ubicadas en el Pacífico y el Atlántico, donde colaboran unas 300 personas dedicadas a la seguridad y prevención a lo largo del canal.

Con información de Jorge Quirós.