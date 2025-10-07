Presupuesto 2026: Asamblea reduce rubros de gratificaciones y publicidad para reforzar salud y educación

"Necesitamos un presupuesto con prioridades claras, donde los recursos lleguen a donde más se necesitan: salud, educación y ciencia. Ese es el compromiso que estamos impulsando desde la bancada Vamos”, precisó la diputada.

Panamá/La diputada Janine Prado, miembro de la bancada Vamos y de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, anunció que las recomendaciones al Presupuesto General del Estado 2026 serán remitidas al Ministerio de Economía y Finanzas “en las próximas horas”, con el fin de que la entidad las evalúe y, tras su aprobación en Consejo de Gabinete, las remita nuevamente a la Asamblea Nacional.

Prado explicó que, tras las vistas presupuestarias con más de 97 instituciones durante cinco semanas, la Comisión detectó “renglones que pueden ir desde gratificaciones, que si sumamos todas las instituciones alcanzan más de $67 millones, hasta gastos en telefonía celular por más de 4 millones y publicidad que pasa de 36 millones”. También señaló que en alquileres “estamos hablando de 129.3 millones”.

En ese contexto, la bancada Vamos presentó una propuesta detallada “donde no estamos aumentando el presupuesto general del Estado”, sino haciendo un rejuego presupuestario.

Estamos disminuyendo principalmente de temas de gratificaciones, publicidad, telefonía y otros gastos que pueden considerarse innecesarios en este momento para asignarlos a áreas fundamentales como salud y educación”, explicó la diputada.

Entre los ajustes propuestos, destaca la solicitud de aumentar 11 millones de dólares al Instituto Oncológico Nacional (ION).

A diferencia de lo que señaló el presidente de la República, eso de que no es necesario es falso. Es demagogia. Tenemos un instituto al que llegan más de 5,000 nuevos pacientes de cáncer por año, y solo cuenta con un tomógrafo. Más que una solicitud, es una necesidad real”, puntualizó Prado.

La diputada añadió que la reorientación del gasto busca reforzar la educación superior y la investigación científica, al mencionar que el Senacyt ha solicitado “un aumento de apenas 6 millones” para continuar sus programas, mientras que las universidades públicas “también fueron afectadas por recortes en 2025 debido a la contención del gasto”.

Sobre el presupuesto de salud, Prado advirtió que, aunque este ha crecido de $1,500 millones en 2021 a casi $3,000 millones, no se reflejan mejoras sustanciales.

Más que pensar en aumentar el global del presupuesto, lo que estamos clamando es que se debe reasignar y reorganizar. No es posible que hospitales como el Luis ‘Chicho’ Fábrega o el Nicolás Solano no tengan presupuesto de mantenimiento acorde a su capacidad hospitalaria”.

La diputada insistió en la necesidad de una “reingeniería del gasto público” y de recortes en los gastos no esenciales, acompañados de una evaluación técnica del personal administrativo, para “hacer más eficiente cada ministerio”.

Prado reiteró que la Comisión busca aprobar el presupuesto lo antes posible, pero aseguró que “estas recomendaciones deben ser analizadas por el MEF, y de allí pasar al Consejo de Gabinete antes de regresar al pleno legislativo”.