Productores de Boquete reportan graves pérdidas por deslaves y crecidas de ríos

Las afectaciones han ocasionado pérdidas significativas en cultivos y criaderos, impactando directamente la producción agrícola y avícola.

Chiriquí/Los productores del distrito de Boquete enfrentan una difícil situación tras los deslaves de tierra y las crecidas de varios afluentes provocadas por las recientes lluvias. Las afectaciones han ocasionado pérdidas significativas en cultivos y criaderos, impactando directamente la producción agrícola y avícola de la zona.

Entre los cultivos más perjudicados se encuentran el tomate, el pimentón y el café, además de la pérdida de aves.

“Ha sido horrible, demasiadas afectaciones aquí. Vamos a necesitar que el señor presidente nos ayude para poder sacar todo el producto de café, pedimos que por favor nos ayuden en eso”, expresó una productora del área.

🔗Puedes leer: Residentes de Boquete intentan volver a la normalidad tras fuertes lluvias y desbordamientos

Los residentes y productores han solicitado a las autoridades la ejecución de trabajos de mejoramiento en los caminos de acceso, muchos de los cuales se encuentran intransitables por el lodo y los derrumbes.

Así mismo, piden apoyo económico que les permita recuperar sus cosechas y restablecer sus actividades productivas.

Con información de Demetrio Ábrego