Hoteles de Boquete mantienen operaciones pese a las fuertes lluvias en Chiriquí

Boquete, Chiriquí/A pesar de las intensas lluvias registradas la tarde de este domingo en el distrito de Boquete, los hoteles y restaurantes del área continúan operando con normalidad y recibiendo tanto a turistas nacionales como extranjeros.

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) informó mediante un comunicado que las precipitaciones ocasionaron interrupciones temporales en algunos puntos del distrito, afectando especialmente la zona central debido al desbordamiento de arroyos y fallas en los sistemas de alcantarillado y drenaje.

Según reportes de la Plataforma de Gestión de Riesgos y del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, las áreas más afectadas por las lluvias incluyen Palo Alto, la Avenida Central de Boquete, El Salto, Jaramillo, Bajo Grande, Los Valles y el sector de La Estrella.

Pese a estas condiciones, Apatel aseguró que los establecimientos hoteleros mantienen activos sus protocolos de seguridad para proteger tanto a sus huéspedes como al personal. Además, confirmaron que, hasta el momento, ninguno de los hoteles afiliados ha reportado daños estructurales ni cancelaciones de reservas.

“Boquete sigue siendo un destino privilegiado, con la seguridad y el bienestar de los huéspedes como máximas prioridades”, indicó el gremio hotelero, destacando la resiliencia y el compromiso de los empresarios locales ante un escenario climático desafiante.

Por otro lado, los equipos de respuesta a emergencias permanecen desplegados en distintos puntos de Boquete, realizando labores de evaluación de daños y limpieza en conjunto con las autoridades locales.

“La industria ha mantenido comunicación permanente con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Plataforma de Gestión de Riesgos de Boquete para realizar operativos de monitoreo encaminados a prevenir y mitigar los efectos de las lluvias”, precisó Apatel.