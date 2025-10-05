Inundaciones y deslizamientos azotan Boquete: este es el balance de las afectaciones

Hasta el momento no se reportan de personas desaparecidas ni heridos a causa de estos eventos.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, compartió en su cuenta de X el estado de situación del país a raíz de las fuertes lluvias que han provocado inundaciones en varios sectores de Chiriquí, especialmente en el distrito de Boquete. El mandatario compartió la información oficial e hizo un llamado urgente a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención y seguridad.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ( SINAPROC ), activó un aviso de vigilancia por tormentas significativas que se mantiene vigente hasta las 23:59 hrs de este 5 de octubre. La provincia de Chiriquí es el foco de la emergencia, experimentando graves afectaciones por inundaciones y devastaciones. La situación más crítica se concentra en el Distrito de Boquete , donde se han reportado inundaciones en puntos clave como Boquete Centro , Bajo Grande, Palo Alto y Jaramillo. De igual manera se están realizando evaluaciones en los sectores de Tropezón, Casa Vieja, El Cacho, Volcáncito, El Zarso, Valle Escondido, Jaramillo Centro, Los Naranjos, y La Zumbona.

La causa principal de las inundaciones es el desbordamiento del Río Caldera, cuyo caudal, junto con el sistema de alcantarillado y las quebradas adyacentes, ha colapsado e inundado las vías. Además, el comunicado confirma al menos dos deslizamientos de tierra se han registrado en el distrito de Boquete.

Comparto con la población el estado de situación a raíz de las inundaciones y deslizamiento producto de las fuertes lluvias. Solicito a la población extremar medidas de prevención y prestar atención a las indicaciones del @Sinaproc_Panama , un gran equipo que trabaja 24/7… https://t.co/yKOHF2bARf — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 6, 2025

Respuesta de Autoridades y Estado de las Vías

Pese a que las condiciones climáticas han mostrado una mejora con el cese de lluvias intermitentes, los equipos de emergencia no se detuvieron. Personal de Bomberos, Gobiernos Locales y el SINAPROC están actualmente en el terreno realizando evaluaciones de daños y coordinando evacuaciones preventivas en los puntos más vulnerables.

Aunque en menor medida, el informe también registra el desbordamiento del Río Quebró en la provincia de Veraguas , aunque sin reportes de afectaciones directas ni pérdidas en viviendas hasta el momento.

Una nota positiva del Balance de Situación es que no se mantienen reportes de personas desaparecidas ni heridos a causa de estos eventos. Las autoridades instalan a la población de Chiriquí a seguir las indicaciones de SINAPROC ya mantenerse vigilantes ante el aviso de tormentas.