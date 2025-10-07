Una familia por poco queda sepultada en Palmira Abajo en Chiriquí

A lo largo de la calle que va de Potrerillo a Dolega se han podido contabilizar más de 20 derrumbes, las autoridades mantienen los monitoreos.

Una familia en el sector de Palmira Abajo del distrito de Boquete salvó de milagros sus vidas, luego de que se registrara un enorme deslave de tierra, que hizo colapsar parte de la montaña lateral a su vivienda y que prácticamente destruyó esta casa.

Dentro de la estructura quedaron rocas y un enorme árbol que se desprendió desde la parte alta, narró uno de los propietarios de la casa.

El dueño de la residencia contó a TVN Noticias que mientras llovía estaban acostados, pero escampó y su esposa salió al portal y fue cuando notó que la montaña empezaba a ceder.

Al ver la situación, todos los ocupantes de la residencia la abandonaron, lo que evitó que ocurriera una tragedia.

Carlos Kuchler, representante de Palmira, dijo que se han identificado al menos tres viviendas afectadas producto de este sistema del mal tiempo, una con destrucción total y otras dos con daños severos.

