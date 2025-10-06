Residentes de Boquete intentan volver a la normalidad tras fuertes lluvias y desbordamientos

Los residentes de las áreas impactadas solicitaron a las autoridades realizar nuevas evaluaciones y ejecutar mejoras en las cunetas y sistemas de drenaje.

Boquete, Chiriquí/Residentes y comerciantes del distrito de Boquete trabajaban este lunes en las labores de limpieza y remoción de lodo, escombros y sedimentos, tras las fuertes lluvias que ocasionaron el colapso de los sistemas de desagüe y alcantarillado en esta zona turística de la provincia de Chiriquí.

El desbordamiento de canales y quebradas provocó escorrentías que ingresaron a por lo menos 15 comercios y una docena de viviendas en el área comercial de Boquete, dejando cuantiosas pérdidas materiales. En uno de los incidentes más graves, un vehículo estacionado cerca de una ladera fue arrastrado por la corriente y terminó completamente destruido.

Los afectados coincidieron en que es urgente desarrollar un proyecto de infraestructura que permita redirigir las aguas pluviales y renovar los sistemas de alcantarillado y puentes que han colapsado con el paso de los años.

Por su parte, la directora provincial del Sinaproc, Mónica Acosta, informó que las lluvias han disminuido en las últimas horas, pero recordó que la provincia continúa en plena temporada lluviosa, por lo que se esperan nuevas precipitaciones que podrían complicar la situación.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó que la mayoría de los aproximadamente 25 deslaves registrados en distintos puntos del distrito ya han sido despejados. Las zonas más afectadas fueron Jaramillo, la vía hacia Palmira, Potrerillos y El Salto, donde se registraron desprendimientos de laderas con vegetación, rocas y troncos.

“Haciendo trabajos de prevención, sobre todo para que cuando pasen estos eventos, que, como se han visto, son recurrentes, tengamos la menor afectación posible y tratando de evitar las pérdidas de vida”, señaló Marco Di Bilio, director regional del MOP.

Los residentes de las áreas impactadas solicitaron a las autoridades realizar nuevas evaluaciones y ejecutar mejoras en las cunetas y sistemas de drenaje, con el fin de evitar mayores afectaciones en lo que resta de la temporada lluviosa.

Con información de Darío Fernández.