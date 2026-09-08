Unachi mantendrá clases virtuales por mal tiempo y retraso en pagos
La Unachi adopta la modalidad a distancia debido a las afectaciones climáticas en zonas apartadas y ante la crisis económica que enfrentan más de 2,000 docentes y administrativos por el atraso de 11 días en sus salarios.
Chiriquí/La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunció que mantendrá las clases virtuales desde este lunes hasta el próximo viernes.
La medida responde a las difíciles condiciones del clima en áreas apartadas que representan un riesgo para el traslado de los estudiantes hacia los campus, así como a la situación financiera que atraviesa el personal docente y administrativo debido al retraso en el pago de sus quincenas.
Estudiantes y trabajadores del centro de estudios superiores han manifestado la necesidad de buscar alternativas para no interrumpir el calendario académico. Algunos alumnos han acudido de forma presencial a las instalaciones para cumplir con compromisos académicos previamente acordados con sus docentes. "Es nuestra responsabilidad y responsabilidad de los profesores también", señaló Iker Acosta, estudiante de la institución.
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La falta de pago genera incertidumbre en la comunidad universitaria. Alexis Rivera, vocero del personal administrativo, calificó la coyuntura como delicada y preocupante, señalando que los colaboradores llevan alrededor de 11 días sin cobrar sus salarios, lo que dificulta cubrir sus gastos personales y compromisos financieros cotidianos.
Ante esta situación, los representantes administrativos hicieron un llamado urgente al gobierno central para dar con una pronta solución que beneficie a los más de 2,000 docentes y administrativos afectados.
Mientras tanto, las autoridades de la Unachi se encuentran adelantando gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación para liberar las partidas correspondientes. De no resolverse el pago o mejorar el tiempo, no se descarta que la modalidad virtual se extienda durante la próxima semana.
Con información de Demetrio Ábrego.