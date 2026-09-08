Unachi mantendrá clases virtuales por mal tiempo y retraso en pagos

La Unachi adopta la modalidad a distancia debido a las afectaciones climáticas en zonas apartadas y ante la crisis económica que enfrentan más de 2,000 docentes y administrativos por el atraso de 11 días en sus salarios.

Chiriquí/La administración de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) anunció que mantendrá las clases virtuales desde este lunes hasta el próximo viernes.

La medida responde a las difíciles condiciones del clima en áreas apartadas que representan un riesgo para el traslado de los estudiantes hacia los campus, así como a la situación financiera que atraviesa el personal docente y administrativo debido al retraso en el pago de sus quincenas.

Estudiantes y trabajadores del centro de estudios superiores han manifestado la necesidad de buscar alternativas para no interrumpir el calendario académico. Algunos alumnos han acudido de forma presencial a las instalaciones para cumplir con compromisos académicos previamente acordados con sus docentes. "Es nuestra responsabilidad y responsabilidad de los profesores también", señaló Iker Acosta, estudiante de la institución.

La falta de pago genera incertidumbre en la comunidad universitaria. Alexis Rivera, vocero del personal administrativo, calificó la coyuntura como delicada y preocupante, señalando que los colaboradores llevan alrededor de 11 días sin cobrar sus salarios, lo que dificulta cubrir sus gastos personales y compromisos financieros cotidianos.

Ante esta situación, los representantes administrativos hicieron un llamado urgente al gobierno central para dar con una pronta solución que beneficie a los más de 2,000 docentes y administrativos afectados.

Mientras tanto, las autoridades de la Unachi se encuentran adelantando gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación para liberar las partidas correspondientes. De no resolverse el pago o mejorar el tiempo, no se descarta que la modalidad virtual se extienda durante la próxima semana.

Con información de Demetrio Ábrego.