Universidad de Panamá gradúa 103 nuevos arquitectos y diseñadores gráficos

Ciudad de Panamá, Panamá/La Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá celebró la graduación de la promoción 2024-2025, en la que 103 estudiantes culminaron sus estudios en distintas disciplinas del diseño y la arquitectura.

La estudiante María Somoza Martínez, primer puesto de honor y egresada de la Licenciatura en Arquitectura, destacó que los estudios en esta facultad no son carreras de velocidad, sino de resistencia, años de esfuerzo, adaptaciones constantes y aprendizajes que moldearon no solo a profesionales, sino a personas creativas, empáticas y resilientes.

“Hoy dejamos de ser diseñadores del futuro y nos convertimos en diseñadores del presente”, afirmó, al tiempo que agradeció a profesores, amistades y familiares que acompañaron el camino académico.

El decano de la facultad, Mgtr. Lizandro Castrellón felicitó a los graduandos y les recordó que la formación no termina con el título universitario.

“Hay que seguir preparándose y actualizándose, porque los cambios científicos y tecnológicos se dan en segundos”, expresó. Invitó a los nuevos profesionales a atreverse, a crear sin temor, a ser humildes y a recordar siempre que el verdadero valor del conocimiento está en compartirlo y aplicarlo al servicio de los demás.

Por su parte, el Dr. José Emilio Moreno, vicerrector académico, resaltó el poder transformador de las disciplinas que se imparten en esta facultad, donde el arte y la técnica se fusionan para mejorar la vida de las personas.

“Cada proyecto que nace aquí tiene el potencial de transformar vidas, de generar empleo y de fortalecer nuestra identidad cultural”, indicó.

Además, enfatizó que la inversión en la educación superior es clave para el desarrollo del país, y animó a los egresados a ser embajadores éticos, creativos y comprometidos de la Universidad de Panamá. Al finalizar su intervención, fue el encargado de dirigir el juramento universitario.

El segundo puesto de honor de la promoción fue para Ámbar del Rocío De Gracia, egresada de la Licenciatura en Diseño Industrial de Productos; y al tercer puesto de honor, Cecil De La Cruz Chong, Licenciado en Diseño Gráfico.

El acto incluyó a graduandos de las licenciaturas en Arquitectura, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico, Diseño Industrial de Productos, Diseño de Moda, así como de la especialización en la Dimensión Ambiental del Ordenamiento Territorial y la maestría en Diseño Creativo.