Universidad de Panamá proyecta sede en El Valle de Antón con inversión de $3.2 millones

La oferta académica de la futura sede aún deberá definirse, tomando en cuenta las características productivas, sociales y ambientales de El Valle de Antón y las comunidades cercanas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá proyecta construir una nueva sede para la Extensión Universitaria de El Valle de Antón, en la provincia de Coclé, con una inversión preliminar de B/. 3.2 millones y el propósito de ampliar las oportunidades de educación superior para jóvenes de esta comunidad y sectores aledaños.

La iniciativa contempla el diseño, construcción y equipamiento de un edificio de dos niveles, con aulas, biblioteca, laboratorio de informática, salón de conferencias y oficinas administrativas, además de espacios complementarios para el desarrollo de las actividades académicas.

El proyecto también incluye estacionamientos, calles internas, aceras, áreas verdes, rampas de acceso y servicios sanitarios adaptados para personas con discapacidad. El diseño arquitectónico combinará elementos neoclásicos y campestres para integrarse al entorno natural de El Valle de Antón.

Buscande acercar la educación superior a los jóvenes

El doctor Fulgencio Álvarez, director general de los Centros Regionales, Extensiones y Programas Anexos de la Universidad de Panamá, explicó que la propuesta busca retomar y fortalecer la presencia de la institución en esta comunidad.

La universidad desarrolló un programa anexo en El Valle de Antón en 2012, utilizando instalaciones facilitadas por un colegio local. La iniciativa para establecer una sede cobró nuevo impulso en 2025, tras una propuesta promovida por el diputado Orlando Carrasquilla.

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Posteriormente, el Centro Regional Universitario de Coclé realizó un diagnóstico socioeconómico para identificar las necesidades de formación y las preferencias académicas de la población. Los resultados evidenciaron el interés de jóvenes que enfrentan dificultades para trasladarse hasta Penonomé y continuar sus estudios superiores.

Como parte de las gestiones para desarrollar la obra, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) cedió dos hectáreas de terreno a la Universidad de Panamá, ubicadas cerca del hotel La Compañía.

Turismo, agricultura y mercadeo entre las áreas consideradas

La oferta académica de la futura sede aún deberá definirse, tomando en cuenta las características productivas, sociales y ambientales de El Valle de Antón y las comunidades cercanas.

Entre las áreas identificadas figuran turismo, mercadeo, agricultura y artesanías. También se ha considerado ofrecer formación técnica en inglés y desarrollar alternativas vinculadas con el turismo rural sostenible.

La intención es que los programas académicos respondan a las necesidades de la región y contribuyan a generar oportunidades de formación relacionadas con las actividades económicas de la zona.

Un espacio para actividades académicas y científicas

Álvarez destacó que las condiciones ecológicas de El Valle de Antón constituyen un factor prioritario para el desarrollo de la infraestructura, por lo que el diseño busca armonizar el edificio con el paisaje y las características ambientales del área.

Además de impartir clases, la futura sede aspira a convertirse en un espacio para actividades culturales, académicas y científicas, incluidos seminarios, encuentros y congresos.

La propuesta forma parte de los esfuerzos de la Universidad de Panamá por ampliar su presencia en el interior del país y facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes que encuentran dificultades para trasladarse a otros centros universitarios.