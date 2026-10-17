Universidad de Panamá retomará clases presenciales de forma escalonada a partir del lunes

El regreso comenzará con un grupo de facultades, mientras que las demás mantendrán temporalmente las clases no presenciales. La medida toma en cuenta las afectaciones registradas en distintas zonas del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Universidad de Panamá anunció que el próximo lunes 19 de octubre comenzará el retorno escalonado a las clases presenciales, luego de las inspecciones realizadas en sus instalaciones y de una evaluación de las condiciones que enfrentan los estudiantes, principalmente en los centros regionales.

Según un comunicado de la Rectoría, en esta primera etapa regresarán a las aulas los estudiantes de las facultades de Enfermería, Medicina, Psicología, Medicina Veterinaria, Odontología, Bellas Artes, Ingeniería, Arquitectura, Informática Electrónica y Comunicación, Economía, Administración Pública y Educación.

Las facultades que no están en esta lista continuarán temporalmente con la modalidad no presencial. La universidad informó que anunciará con anticipación cuándo deberán reincorporarse a las actividades presenciales. En cuanto a las cafeterías, su funcionamiento dependerá de las autorizaciones de las autoridades competentes.

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Para los Centros Regionales Universitarios, cada director podrá tomar las decisiones correspondientes según las condiciones de su sede, extensión o programa anexo, en coordinación con las autoridades académicas.

La Rectoría explicó que la medida fue coordinada con los decanos y directores de los centros regionales, con el propósito de garantizar un regreso ordenado y seguro, en medio de las afectaciones ocasionadas por la reciente emergencia en diferentes sectores del país.

La institución también pidió a los docentes mantener flexibilidad con los estudiantes que han resultado perjudicados por esta situación, especialmente aquellos que han sufrido pérdidas materiales en sus hogares.