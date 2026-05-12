Valentín conquista corazones y cumple su sueño de visitar Panamá

Valentín no solo ha conquistado el cariño de los panameños en redes sociales, sino también de figuras públicas y televidentes.

Ciudad de Panamá/Lo que comenzó como un emotivo video publicado en redes sociales terminó convirtiéndose en un sueño hecho realidad para Valentín, un niño de 4 años que expresó junto a sus padres su deseo de viajar a Panamá para conocer de cerca el Canal y observar los barcos atravesando las esclusas.

Horas después de la publicación, el video superó los 20 mil “likes”, generando miles de reacciones de usuarios conmovidos por la ilusión del pequeño. Motivado por el apoyo recibido, el padre de Valentín cumplió su promesa y compró los boletos de viaje para el niño y su madre, quienes arribaron a Panamá este lunes.

Desde su llegada, Valentín no solo ha conquistado el cariño de los panameños en redes sociales, sino también de figuras públicas y televidentes. El pequeño fue recibido por el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, y además logró cautivar a la audiencia durante su aparición en televisión nacional.

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Quienes han compartido con Valentín destacan su personalidad tierna, alegre e inteligente. A pesar de su corta edad, el niño demuestra un amplio interés y conocimiento sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y las operaciones en las esclusas.

”Los barcos siguen derecho, se encuentran una pared, no pueden pasar; cuando el agua sube, se abre una compuerta, se llena de agua y se abre la otra compuerta, después baja el agua y sigue su camino”, explicó Valentín.

Tanto Valentín como su madre expresaron su emoción y agradecimiento por la cálida bienvenida recibida en el país y por la oportunidad de cumplir este anhelado sueño familiar.

”Nunca me imaginé tanta acogida y lo primero que pensé fue que son muy unidos, los panameños de verdad que necesitaban cumplir esa misión”, manifestó Lena Cristancho, mamá de Valentín.

Durante su estadía en Panamá, el pequeño también podrá visitar diversos sitios turísticos. Entre sus deseos, Valentín manifestó que quiere conocer una playa y disfrutar de una piscina, actividades que también formarán parte de esta experiencia especial en el país.

Con información de Jocelyn Mosquera