Venezuela: Banesco Panamá duplicará las donaciones para apoyar a familias afectadas por los terremotos

La entidad bancaria habilitó una cuenta para recibir aportes y anunció que igualará el monto de cada donación con el fin de ampliar la ayuda humanitaria destinada a los damnificados.

Ante la emergencia provocada por los recientes sismos en Venezuela, Banesco Panamá anunció la habilitación de una cuenta de ahorros para recibir donaciones destinadas a apoyar a las familias afectadas y confirmó que duplicará cada aporte realizado por clientes, colaboradores y ciudadanos.

La iniciativa busca fortalecer la asistencia humanitaria mediante un mecanismo de cofinanciamiento: por cada dólar donado, la entidad aportará una cantidad equivalente, incrementando así los recursos disponibles para atender a los damnificados.

Las personas interesadas en colaborar podrán realizar sus aportes a la siguiente cuenta:

Cuenta de ahorros: 221023062697

221023062697 Nombre de la cuenta: Banesco Panamá

La entidad explicó que el objetivo es ofrecer un canal seguro para que la comunidad pueda contribuir con las familias que enfrentan pérdidas y dificultades tras los terremotos.

Banesco Panamá señaló que esta acción forma parte de su compromiso con las comunidades y responde a los estrechos vínculos que existen entre Panamá y Venezuela, por lo que invitó a clientes, colaboradores y al público en general a sumarse a esta cadena de solidaridad.

La campaña se desarrolla mientras continúan las labores de atención y asistencia a los afectados por los fuertes sismos registrados esta semana en territorio venezolano.