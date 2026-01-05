Venezuela: Idea Internacional afirma que es 'tiempo de restaurar la democracia'

La declaración de IDEA Internacional se produce en medio de un escenario de alta tensión política en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero de 2026, en una operación que marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana y generó una inmediata reacción de la comunidad internacional.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) expresó su máxima preocupación por la situación que atraviesa Venezuela, tras los acontecimientos registrados el pasado 3 de enero, y reiteró su llamado al respeto del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la búsqueda de una solución pacífica y genuinamente democrática a la crisis.

En una declaración titulada “Tiempo de restaurar la democracia en Venezuela”, IDEA Internacional manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y subrayó la necesidad de restablecer la voluntad democrática, la cual, según el organismo, ha sido reprimida durante años bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

El instituto señaló que la falta de respeto a los resultados de las elecciones de 2024 profundizó la crisis política del país. En ese sentido, reiteró que solo a través de la democracia es posible garantizar una paz y un desarrollo duraderos, por lo que insistió en la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas y reanudar los procesos democráticos.

IDEA Internacional hizo un llamado directo al gobierno venezolano para que garantice plenamente los derechos fundamentales de la ciudadanía, incluyendo el derecho a elecciones libres y justas, la libertad de asociación pacífica y el respeto integral a los derechos humanos. Asimismo, reafirmó su disposición a colaborar con actores nacionales e internacionales para contribuir a una salida democrática, inclusiva y sostenible que responda a las aspiraciones del pueblo venezolano.

Crisis venezolana

El hecho se da en un contexto en el que amplios sectores nacionales e internacionales cuestionaban la legitimidad del régimen, especialmente tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones de 2024, ampliamente señaladas como la expresión de la voluntad popular.

Tras la captura, se intensificaron los llamados a una transición democrática ordenada, al respeto del derecho internacional y a la protección de los derechos fundamentales del pueblo venezolano. Al mismo tiempo, organismos multilaterales y gobiernos han insistido en que cualquier salida a la crisis debe ser pacífica, democrática y basada en la soberanía popular, evitando que el país entre en un nuevo ciclo de inestabilidad.