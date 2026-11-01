Familias damnificadas en Los Polancos esperan evaluación de sus viviendas tras el sismo

Residentes de esta comunidad de Soná permanecen en ranchos junto a sus casas por temor a que las estructuras afectadas colapsen.

Provincia de Veraguas./En la comunidad de Los Polancos, distrito de Soná, provincia de Veraguas, varias familias resultaron damnificadas por el colapso y los daños estructurales que dejó el sismo del pasado 9 de octubre. Algunas permanecen en antiguos ranchos de palma, ubicados junto a sus viviendas, mientras esperan una evaluación que determine si pueden regresar a sus hogares.

Vicente Díaz Fernández, residente de la comunidad, explicó a TVN Noticias que actualmente duerme en un rancho debido a las rajaduras que presenta su casa.

“La casa tiene rajaduras en las divisiones de los cuartos, en la sala no se puede estar. Dicen que en el otro cuarto sí se puede vivir, pero no me confío”, relató.

Por su parte, Orlando Peñalba, otro de los afectados, indicó que personal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) realizó inspecciones en la comunidad y contabilizó las estructuras afectadas.

“De esas casas, 18 son afectadas y siete más están para demolición”, señaló.

Los residentes también manifestaron su preocupación por la falta de entrega de los informes de inspección del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Aunque reconocen que han recibido apoyo de las autoridades locales, solicitan que se completen las evaluaciones de sus viviendas y de sus condiciones de vida para conocer qué medidas se tomarán.

En esta comunidad, varias familias dependen de la producción agrícola y la cría de aves de corral, actividades que también forman parte de sus medios de subsistencia y piden que sean consideradas al evaluar su situación tras la emergencia.