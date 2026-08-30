De Veraguas al mundo: jóvenes emprendedores convierten la tecnología en arte

Dasmenia y Alexis decidieron emprender hace cuatro años con una idea clara: hacer lo que les apasiona sin perder su identidad y, sobre todo, no rendirse.

Desde su estudio, estos jóvenes veragüenses encontraron en la combinación del arte y la tecnología una forma de convertir su creatividad en piezas únicas. Utilizan la impresión 3D como punto de partida, pero aseguran que el trabajo humano es lo que realmente le da valor a cada creación.

“Para nosotros no es simplemente conformarnos con la pieza impresa o plástica. La pintura es una parte muy importante, quizás la más importante”, explican, asegurando que cada figura recibe acabados y detalles trabajados a mano, por lo que cada pieza es única.

Y es que lo que comenzó con diseños básicos fue evolucionando hasta convertirse en modelos a escala con detalles cada vez más complejos y acabados que buscan acercarse al realismo. Su fascinación por la ficción los ha llevado a crear figuras inspiradas en series y animaciones, mientras las redes sociales se han convertido en una vitrina para mostrar y comercializar sus trabajos.

Para Dasmenia y Alexis, el crecimiento de su emprendimiento no se debe únicamente al talento, sino al esfuerzo y la constancia. “No somos especiales, solo no nos rendimos”, es parte de la filosofía que han mantenido durante estos cuatro años.

Su trabajo ya ha llegado a clientes dentro y fuera de Panamá y ahora preparan un nuevo paso: un envío hacia Alemania previsto para noviembre. Un logro que, según los emprendedores, demuestra que las fronteras no son un límite para su creatividad.

“No vendemos plástico, vendemos arte humano”, sostienen. Aunque la tecnología es la base de su proceso, defienden que el toque humano, la pintura y la dedicación son los elementos que convierten cada impresión en una pieza con identidad propia.