Vicariato Apostólico de Darién suspende a un sacerdote del ejercicio ministerial

Darién/El padre Gustavo Rivas, sacerdote diocesano del Vicariato Apostólico de Darién, ha sido suspendido del ejercicio ministerial a partir del pasado miércoles 8 de abril, según anunció oficialmente el obispo del vicariato, monseñor Pedro Joaquín Hernández Cantero.

En la notificación oficial fechada el 8 de abril de 2026, el Vicariato Apostólico de Darién informa que el padre Gustavo Rivas "no podrá celebrar la Eucaristía, ni oír confesiones, ni predicar, ni desempeñar ningún ministerio sacerdotal en cualquier lugar donde se encuentre".

El monseñor Pedro Joaquín Hernández Cantero fundamentó su decisión citando el Canon 1341 del Código de Derecho Canónico, señalando que "El Ordinario debe promover el procedimiento judicial o administrativo para imponer o declarar penas cuando haya visto que ni los medios de la solicitud pastoral, sobre todo la corrección fraterna, ni la amonestación, ni la reprensión bastan para restablecer la justicia, conseguir la enmienda del reo y reparar el escándalo".

La notificación oficial indica que "el Obispo agradece que se tome en consideración la situación canónica del P. Gustavo Rivas en las diversas diócesis, parroquias y lugares".

El Vicariato Apostólico de Darién presentó disculpas al pueblo de Dios "por el daño causado" y animó a los fieles a "seguir orando por todos nuestros sacerdotes, para que se mantengan fieles a su ministerio".