Viceministro de Asuntos Multilaterales pide frenar 'medidas coercitivas' en el comercio marítimo

Panamá/Panamá elevó su tono frente a las presiones internacionales que afectan a su flota mercante y reiteró su rechazo a medidas que considera contrarias al orden del comercio global.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, aseguró que el país ha respondido con firmeza ante las situaciones denunciadas, en particular las vinculadas a buques con bandera panameña.

Panamá de manera muy firme y contundente ha rechazado cualquier medida discriminatoria que pueda tomarse en contra de nuestras flotas y ha reclamado respeto y un trato conforme a las directrices y enunciados principales del sistema comercial del mundo, esperamos que los países sean consecuentes con ese ordenamiento internacional, que se dejen de aplicar medidas coercitivas que son contrarias a ese espíritu del comercio internacional y que ese comercio pueda desenvolverse de una manera normal, sin obstáculo de algunos países que pretenden tomar represalias injustificadas”, manifestó.

El pronunciamiento ocurre en medio de tensiones en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, donde recientemente se han registrado incidentes que involucran embarcaciones de bandera panameña.

En ese contexto, el viceministro indicó que Panamá ha llevado su posición a instancias internacionales. “Panamá ha elevado su protesta en los foros internacionales de manera muy prominente, ha liderado los pronunciamientos de estos foros en contra de ese tipo de medidas que evidentemente son contrarias a la navegación internacional”, expresó.

Las acciones diplomáticas coinciden con el llamado que hizo el país a inicios de esta semana en el escenario internacional para reforzar la seguridad marítima. Durante un debate de alto nivel en Nueva York, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, advirtió que la protección de las rutas marítimas exige coordinación entre los Estados frente a amenazas como la piratería, el narcotráfico y los ciberataques.

Hace una semana, la Autoridad Marítima de Panamá pidió a los buques de bandera panameña a evitar el estrecho de Ormuz. La entidad anunció que, a través de la Dirección General de Marina Mercante, mantiene conocimiento y seguimiento de los hechos que afectaron a los portacontenedores “Euphoria” y “MSC Francesca”. En el primer caso, el buque fue objeto de disparos por parte de tres embarcaciones no identificadas, sin que se reportaran heridos. Actualmente, la nave se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos. En el segundo caso, el “MSC Francesca” fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz, y se le solicitó fondear cerca de la costa iraní, donde permanece a la espera de nuevas instrucciones.