Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional pondrá en marcha un plan de reconstrucción habitacional para atender a las familias afectadas por el sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá el pasado viernes 9 de octubre. Así lo anunció el presidente José Raúl Mulino durante un mensaje a la Nación transmitido la noche de este lunes 12 de octubre, en el que presentó un balance detallado de la respuesta estatal frente a la emergencia y confirmó el reinicio progresivo de la actividad escolar.