Vientos fuertes, lluvias y oleajes continuarán afectando al país

Panamá/Aunque el sistema frontal frío que se mantenía sobre el país hasta hoy comienza a alejarse de Panamá, otro sistema ubicado sobre Florida y las Antillas Menores continúa generando impacto en la región.

Debido a esta situación, los vientos, las lluvias y los oleajes fuertes que se han registrado en distintas áreas del territorio panameño persistirán durante los próximos días. Actualmente, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene dos avisos de vigilancia activos: uno hasta el 8 de febrero por fuertes oleajes en el Caribe, y otro hasta el 9 de febrero por vientos acelerados.

En cuanto a las lluvias, el aviso se mantenía vigente hasta hoy; sin embargo, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha informado que, a pesar de que el frente frío se aleja del país, las precipitaciones continuarán en los próximos días, por lo que deben mantenerse las medidas de precaución en distintas regiones, donde ya se han registrado afectaciones por lluvias, oleajes y vientos.

La analista meteorológica del Imhpa, Pilar López, explicó que las condiciones de oleaje, viento y lluvia continuarán en el istmo panameño, especialmente las lluvias frecuentes que se han registrado durante la jornada de hoy. Indicó que estas precipitaciones también podrían presentarse durante la madrugada de mañana en sectores de la comarca Ngäbe Buglé, Tierras Altas de Chiriquí, algunas áreas de Bocas del Toro, así como en el oriente del Caribe, Colón y Guna Yala, aunque con menor intensidad.

Asimismo, señaló que en zonas del norte de Panamá, Panamá Este y Darién persistirán los nublados, acompañados de lluvias intermitentes u ocasionales.

López detalló que, aunque el sistema frontal principal se está alejando, se mantiene en vigilancia otro sistema frontal que desciende desde Florida, lo que podría seguir influyendo en las condiciones climáticas.

Las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones, especialmente a quienes planean visitar playas, sobre todo en el Caribe, donde se mantiene activo el aviso por oleajes fuertes hasta el 8 de febrero y por vientos acelerados hasta el 9 de febrero.

De igual forma, se recomienda precaución a las personas que viven cerca de ríos, ante el riesgo de crecidas y otros incidentes, ya que el país continuará bajo la influencia de lluvias, vientos y oleajes en distintas regiones.

