Clima en Panamá: sábado bajo alerta por vientos fuertes, lluvias y mar agitado

Panamá/Este sábado 7 de febrero, gran parte del país amaneció bajo un escenario climático que invita a la precaución, especialmente para comunidades costeras, navegantes y quienes realizan actividades al aire libre. Las autoridades meteorológicas mantienen avisos tanto para el Caribe como para el Pacífico panameño debido al estado del mar adverso, fuertes vientos y la presencia de lluvias esporádicas.

De acuerdo, con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), la vertiente del Caribe, a lo largo del día predominarán condiciones ventosas, cielos nublados y lluvias de variada intensidad, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, principalmente hacia la región oriental del país y la comarca Ngäbe Buglé. Este patrón lluvioso no se limitará a las horas diurnas, ya que se prevé que se extienda hasta la noche, manteniendo un ambiente inestable en toda la vertiente.

Mientras tanto, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con cielo parcialmente nublado a nublado en gran parte del territorio. Sin embargo, en zonas como Darién, la comarca Emberá Woünaan, el Golfo de Panamá, la Cordillera Central, las Tierras Altas de Chiriquí, así como sectores del norte de Coclé, Panamá Oeste y Panamá Este, se esperan nublados con lluvias esporádicas. Para la tarde, continuarán los cielos parcialmente nublados con episodios de lluvias aisladas, mientras que en las áreas montañosas persistirá mayor nubosidad. En horas de la noche, las lluvias intermitentes se mantendrán en la Cordillera Central, Tierras Altas de Chiriquí, Coclé Norte, norte de Panamá Oeste, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan.

En cuanto a las temperaturas, las máximas a nivel nacional oscilarán entre 27°C y 32°C, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central los valores serán más frescos, con registros entre 10°C y 22°C.

El viento será otro factor a tomar en cuenta. En el Caribe, se prevén vientos del noroeste y nor-noreste con velocidades entre 30 y 40 km/h, por lo que se recomienda precaución. En el Pacífico, los vientos del norte serán más intensos, alcanzando entre 40 y 50 km/h, con ráfagas superiores, lo que incrementa el riesgo, especialmente en áreas costeras y marítimas.

Las condiciones marítimas refuerzan el llamado de alerta. En el litoral Caribe, se esperan olas de entre 1.8 y 2.5 metros con periodos de 8 segundos, mientras que en el litoral Pacífico las olas oscilarán entre 1.0 y 1.8 metros, con periodos más largos de 11 a 16 segundos. En ambos litorales se mantiene la recomendación de precaución, especialmente para embarcaciones pequeñas.

Mientras que, los índices de radiación UV-B se mantendrán en nivel moderado (5) en el Caribe, pero alcanzarán valores altos a muy altos (8 a 10) en el Pacífico, por lo que se aconseja el uso de protección solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada, tomar medidas preventivas y atender las recomendaciones oficiales ante estas condiciones meteorológicas.