Violento ataque deja un muerto y una mujer herida en Chiriquí

Se trata del octavo homicidio en lo que va de 2026 en la provincia de Chiriquí.

David, Chiriquí/Un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado a tiros la noche del miércoles en la provincia de Chiriquí, en un hecho registrado entre las barriadas La Revolución y La Florida, después de la curva de Moyo, mientras se encontraba acompañado de su pareja, quien también resultó herida.

De acuerdo con los primeros informes, los ocupantes de un vehículo tipo sedán que se desplazaban en dirección hacia La Revolución interceptaron al conductor y abrieron fuego en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

La mujer que viajaba como acompañante recibió varias heridas con arma de fuego y fue trasladada al Hospital Regional Rafael Hernández, en David, donde permanece bajo atención médica.

Residentes del sector señalaron que únicamente escucharon los disparos y, al salir de sus viviendas, encontraron a la mujer herida dentro del automóvil y al hombre tendido cerca de una cuneta. Según relataron, la víctima alcanzó a correr algunos metros antes de desplomarse.

Funcionarios del Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial y la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo homicidio, considerado el octavo registrado en la provincia de Chiriquí en lo que va del año.

Las autoridades no descartan que este crimen tenga relación con otro homicidio ocurrido de manera similar la semana pasada en el sector de La Barqueta. Mientras tanto, se mantienen operativos para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho de violencia.

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