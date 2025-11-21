Vitamina CH: el documental que rescata la esencia de la fritura colonense estrena este domingo

“Vitamina CH” se estrena este domingo a las 7:00 p.m. por TVN , como parte del proyecto Documental Panamá: Reseñas de Nuestra Identidad.

Ciudad de Panamá/El proyecto “Documental Panamá: Reseñas de Nuestra Identidad” presentará este domingo su quinto año consecutivo de producciones audiovisuales dedicadas a la cultura panameña, y uno de los títulos destacados es “Vitamina CH”, una obra que pone en el centro la tradición fritera colonense como símbolo de resistencia, historia y memoria gastronómica.

El productor Miguel Antonío explicó que el documental busca mostrar cómo la cultura culinaria de Colón ha perdurado a través del tiempo, incluso a partir de ingredientes que muchos consideran desecho, pero que para la provincia representan identidad y legado. Señaló que el nombre del documental proviene del sonido del aceite al freír, un elemento que forma parte del imaginario cotidiano colonense.

“Vitamina CH busca cómo resaltar el tema de la fritura colonense”, afirmó, destacando que este elemento culinario resume una manera de ver la vida, de sobrevivir y de transmitir tradición entre generaciones.

En la producción se retrata “La Esquinita”, un puesto emblemático donde la familia De La Espada ha preparado frituras por más de 50 años, un espacio que, según el productor, se ha convertido en punto de encuentro y referencia cultural en la ciudad de Colón. Para Antonío, era fundamental que el público conociera el valor histórico y emocional asociado a esta tradición, no solo como un alimento, sino como testimonio de una comunidad que ha resistido y se ha mantenido firme a través del tiempo.

Por su parte, María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, destacó la importancia del proyecto desde su nacimiento. Recordó que esta es la quinta edición de Documental Panamá, una iniciativa que ya suma más de 21 producciones dedicadas a distintos aspectos de la identidad nacional.

"Nosotros como medio de comunicación tenemos el deber de ayudar a preservar, no solamente lo que es la historia, pero también esas postales que conforman lo que es la panameñidad. Esa memoria audiovisual y eso a través de Documental Panamá es lo que buscamos", dijo subrayando que el objetivo es mostrar las postales, historias y tradiciones que definen la panameñidad.

Guillén detalló que este domingo será estrenado “Vitamina CH” y el próximo domingo otro documental ambientado en la campiña panameña, también cargado de elementos culturales y una historia de amor. Explicó que este proyecto ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Alberto Motta y a la colaboración con el IFF, y que continuará el próximo año con nuevas producciones. Para ella, este esfuerzo forma parte del compromiso por fortalecer la industria audiovisual nacional.

Aseguró que en Panamá existe talento suficiente para continuar creciendo y destacó que esta llamada industria naranja permite impulsar la creatividad y reforzar el orgullo por la identidad nacional.

Miguel Antonío extendió una invitación al público a descubrir Colón desde otra perspectiva, más allá de los estereotipos. Enfatizó que este documental permitirá acercarse a la provincia a través de su comida, su gente y su historia, e hizo un llamado especial a los panameños:

“Los invitamos a que vean Vitamina CH… yo sé que les va a gustar mucho y que se adentren un poquito”.

“Vitamina CH” se estrena este domingo a las 7:00 p.m. por TVN, como parte de la franja de Documental Panamá: Reseñas de Nuestra Identidad.