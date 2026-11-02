Viviendas en 15 días y escuelas en cuatro meses: las metas de reconstrucción tras el sismo

El Ministerio de Vivienda informó que los trabajos incluyen demolición, remoción de escombros y construcción de nuevas casas. Educación, Salud y Obras Públicas también detallaron los avances en la recuperación de infraestructuras afectadas por el sismo.

La reconstrucción tras el terremoto avanza con metas y plazos definidos: el Gobierno estima que cada vivienda podría estar lista en 15 días, mientras que se ha propuesto recuperar 85 centros educativos en cuatro meses, además de intervenir instalaciones de salud, puentes y caminos afectados por el sismo.

De acuerdo con el ministro de Vivienda, Jaime Jované, al menos 200 casas se encuentran en proceso de reconstrucción, con trabajos que incluyen demolición, remoción de escombros, limpieza y el inicio inmediato de nuevas estructuras.

El titular de Vivienda explicó que la meta es completar cada casa en aproximadamente 15 días, mediante la utilización de distintos sistemas constructivos que permitan acelerar los trabajos.

Indicó que algunas empresas utilizan el método tradicional de bloques, acero y columnas de amarre de hormigón, mientras que otras podrán proponer alternativas, dependiendo de las condiciones de acceso, transporte y logística de cada comunidad.

"Hay lugares a los que ni siquiera por el método de transporte tradicional podemos llegar. Tenemos que distribuirlo en carros pequeños para poder llegar a los puntos donde se requieren", señaló.

Sobre la propuesta de la Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero de incorporar proyectos habitacionales a la reconstrucción, Jované indicó que las soluciones planteadas tienen costos superiores a los montos que actualmente destina el Gobierno para estas viviendas.

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Por ello, consideró necesario revisar las posibilidades de financiamiento y determinar quiénes podrían asumir la diferencia entre el precio de esos proyectos y el presupuesto disponible para la reconstrucción.

85 centros educativos deberán recuperarse en cuatro meses

Por su parte, el ministro de Educación, Ventura Vega, señaló que el Gobierno se ha propuesto restaurar o reconstruir 85 centros educativos afectados por el terremoto en un plazo de cuatro meses.

Reconoció que se trata de una tarea difícil, pero manifestó que existe el compromiso de avanzar para que los estudiantes puedan regresar a clases el próximo 3 de marzo en condiciones adecuadas.

Es un hito histórico que un ministro aspire y tenga la convicción de que podemos llegar a los 85 centros educativos en cuatro meses", expresó.

Salud reporta 133 instalaciones afectadas

En materia sanitaria, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que 133 instalaciones de salud resultaron afectadas y que se encuentran en distintas etapas del proceso de recuperación.

Entre los trabajos mencionó el inicio de la movilización de tierra para construir un hospital temporal en Tonosí, antes de comenzar la edificación de una estructura permanente.

También adelantó que próximamente comenzará la reconstrucción temporal de áreas del centro Cecilio Castillero, entre ellas la cocina y el cuarto de máquinas, como parte de una intervención que posteriormente abarcará toda la estructura.

MOP avanza con reparación de puentes y caminos

El ministro de Obras Públicas informó que la mayoría de los caminos afectados ya fueron despejados y que comenzaron los trabajos de reparación de tres puentes: Agua Abajo, Oria y Tonosí.

Además, se dio orden de proceder para atender puntos críticos en las vías de Macaracas y Búcaro, así como seis puntos en la comarca Ngäbe-Buglé.

El ministerio también realiza estudios en Mariato, Quebro y Loma Flores para determinar las alternativas de estabilización de los cerros.

Sobre el puente del río Santamaría, en Penonomé, el titular del MOP indicó que el proyecto ya fue licitado y adjudicado, pero todavía se encuentra en proceso de contratación.

Mientras se completa ese trámite, cuadrillas de puentes evalúan una reparación provisional. El ministro estimó que todavía podrían faltar al menos tres meses para completar el proceso de refrendo del proyecto.

Atención emocional y recuperación del patrimonio

En paralelo a las obras de reconstrucción, el Ministerio de Desarrollo Social mantiene acciones de contención emocional para las familias afectadas.

La ministra recordó que la ciudadanía puede acceder a atención psicológica mediante la línea 147, además de las jornadas que realizan trabajadores sociales y promotores en las comunidades.

Las actividades incluyen dinámicas y juegos dirigidos a niños y adolescentes para ayudarles a expresar y procesar las experiencias vividas durante el terremoto.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura informó que ya se realizan evaluaciones y trabajos de campo para recuperar el patrimonio histórico, cultural y religioso afectado.

La institución coordina con ingenieros, arquitectos, representantes de la Iglesia y la Asociación Bancaria para establecer una mesa de trabajo público-privada que permita impulsar la restauración.

Entre los sitios mencionados están el conjunto monumental de La Villa de Los Santos, el museo de esa localidad, la plaza, así como espacios patrimoniales de Penonomé, Veraguas y Atalaya.