Viviendas reposeídas ganan terreno como alternativa en el mercado inmobiliario

Optar por una vivienda reposeída se ha convertido en una alternativa cada vez más considerada por los compradores en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/Conseguir una primera vivienda se ha convertido en un reto cada vez mayor para miles de panameños, especialmente jóvenes que aseguran que los altos precios del mercado y la falta de estabilidad laboral dificultan el acceso a una casa o apartamento propio.

“Una parte económica, estar estable, un buen trabajo nos puede garantizar una casa y eso pagarlo con los años está complicado y, para uno ser joven, peor”, expresó una joven consultada.

Otra entrevistada señaló que el panorama es aún más complejo para quienes no cuentan con empleo: “¿Cómo los jóvenes vamos a avanzar consiguiendo siquiera un apartamento de bajo precio? Está difícil para los jóvenes y más los desempleados”.

Ante este escenario, optar por una vivienda reposeída se ha convertido en una alternativa cada vez más considerada por los compradores en Panamá, al tratarse de propiedades que, en muchos casos, se ofrecen a precios más bajos que los originales.

El gerente de Banca de Consumo de la Caja de Ahorros, Santino Tapia, explicó que este tipo de viviendas pueden representar una oportunidad accesible para quienes buscan ingresar al mercado inmobiliario.

“Hay de alto valor, también hipotecas o casas reposeídas de un valor más bajo, pero como esas deudas se han reducido con el transcurso del tiempo, el pueblo panameño podría adquirirlas mucho más baratas de lo que originalmente fueron y a tasas muy cómodas para ellos”, señaló.

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Tapia detalló que las tasas de interés pueden iniciar desde 1.99% durante los primeros cinco años, con montos de financiamiento de hasta 80 mil dólares, lo que amplía las opciones para ciertos perfiles de compradores.

Sin embargo, algunos jóvenes consultados manifestaron que, aunque pueden ser más económicas, estas viviendas no siempre resultan accesibles en la práctica. Entre las principales preocupaciones mencionan la ubicación de los inmuebles, que en algunos casos se encuentran en áreas alejadas o percibidas como poco seguras.

“Son más económicas, pero muchas veces están en áreas no muy seguras o quedan lejos de los trabajos”, comentó una joven.

Otro entrevistado agregó que el proceso también puede ser un obstáculo: “He escuchado experiencias de amigos y familiares, y me han comentado que el trámite es un poco tedioso”.

De acuerdo con la Caja de Ahorros, mensualmente se venden entre 35 y 50 viviendas reposeídas a nivel nacional, lo que refleja un dinamismo creciente en este segmento del mercado inmobiliario.

“Es más rápido obtener una vivienda reposeída en este momento, en comparación con lo que ofrecen las promotoras, que normalmente entregan en uno o dos años. Creo que es una muy buena opción para el mercado panameño”, añadió Tapia.

El ejecutivo explicó además que los requisitos incluyen capacidad de pago, ingresos desde 550 dólares en adelante y buenas referencias crediticias.

Los precios de las viviendas reposeídas en Panamá pueden oscilar entre los 50 mil dólares y superar los 400 mil dólares, dependiendo de su ubicación, metraje, tipo de construcción y condiciones del inmueble.

Con información de Luis De Jesús Mendoza