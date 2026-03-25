La Yeguada se posiciona como destino de turismo deportivo con la carrera Transtalamanca

Este impulso turístico cobra especial relevancia luego de que la Reserva Forestal La Yeguada fuera afectada recientemente por dos incendios que impactaron más de 300 hectáreas de plantaciones de pino.

La comunidad de La Yeguada, en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas, comienza a abrirse paso como un nuevo destino para el turismo deportivo con la realización este fin de semana de la carrera de montaña Transtalamanca.

El evento reunirá a 420 atletas, de los cuales 300 son nacionales y 100 extranjeros, quienes recorrerán distintos senderos naturales que conectan los corregimientos de La Yeguada y Chitra.

Las rutas incluyen atractivos emblemáticos como la Cascada del Espavé, la Silampa y la comunidad de Cerro Verde, ubicada a unos 1,400 metros sobre el nivel del mar, lo que convierte la competencia en una experiencia que combina deporte, naturaleza y paisajes de altura.

Organizadores y guías turísticos destacaron que esta iniciativa busca impulsar el desarrollo del turismo deportivo en la zona, una actividad relativamente nueva para la región, pero con alto potencial.

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“Se va a practicar un nuevo turismo en La Yeguada que será una experiencia muy bonita para nuestra comunidad”, indicaron residentes del área.

Además de promover el deporte al aire libre, la actividad también representa una oportunidad para reactivar la economía local, beneficiando a emprendedores, guías y pequeños negocios de la zona.

Este impulso turístico cobra especial relevancia luego de que la Reserva Forestal La Yeguada fuera afectada recientemente por dos incendios que impactaron más de 300 hectáreas de plantaciones de pino.

Con eventos como la Transtalamanca, la región busca no solo atraer visitantes, sino también reposicionarse como un destino sostenible, aprovechando su riqueza natural y fomentando el desarrollo económico de sus comunidades.

Información de Ney Castillo