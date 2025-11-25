5 días desaparecida: Padres de Yiliham Guerrero, de 15 años, claman por ayuda para encontrarla

La madre explicó que Yiliham es una adolescente “ermitaña” y “solitaria" de poco contacto social, por lo que su ausencia resulta aún más inexplicable para la familia.

Ciudad de Panamá/Los padres de Yiliham Guerrero, una adolescente de 15 años, viven momentos de angustia e incertidumbre tras su desaparición hace cinco días, cuando salió de su residencia ubicada en Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito.

La joven no asistió al colegio el viernes ni acudió al gimnasio que frecuentaba, lo que generó preocupación inmediata en su familia y motivó la activación de una alerta Amber.

El Ministerio Público confirmó la activación de la alerta para coordinar la búsqueda y recabar información que permita ubicar a la joven.

José Joquín Guerrero, padre de Yiliham, relató que la última comunicación que tuvo con su hija ocurrió el viernes, cuando ella le indicó que se encontraba en un vehículo y que había llegado a la Gran Estación de San Miguelito, luego de abordar un “busito pirata”.

Yiliham solía asistir al gimnasio Smart Fit de Los Andes los lunes, miércoles y viernes después de salir de la escuela. Ese día, ella también le envió un mensaje a las 7:20 diciendo que ya había llegado a su destino, pero horas más tarde su teléfono dejó de recibir llamadas y marcaba apagado, alrededor de las 9:50.

Su madre, Nubia Hall, explicó que Yiliham es una adolescente “ermitaña” y solitaria, de poco contacto social, por lo que su ausencia resulta aún más inexplicable para la familia.

Los padres informaron que las redes sociales de la joven han desaparecido de las plataformas, lo que añade preocupación al caso.

Además, vecinos afirmaron haberla visto el viernes abordando un taxi frente a su vivienda. La familia hace un llamado al conductor que la transportó para que brinde cualquier información que pueda ayudar a localizarla.

El padre de Yiliham ha distribuido volantes en la comunidad y solicita a las autoridades fortalecer los operativos de búsqueda. También pide a la ciudadanía colaborar con cualquier dato que pueda ayudar a dar con el paradero de su hija.

