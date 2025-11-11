Aclaran que difusión de imagen en casos de alerta Amber debe finalizar en 24 horas, según la Ley

Cumplido este plazo, las autoridades deberán retirar los datos e imágenes de los medios y plataformas de difusión con el objetivo de proteger la identidad y la seguridad del menor.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Alerta Amber recordó este martes 11 de noviembre, por medio de un comunicado, que la difusión de la imagen de un niño, niña o adolescente reportado como desaparecido solo puede mantenerse mientras la alerta esté activa y por un máximo de 24 horas, conforme lo establece la Ley 469 de 2025.

Cumplido este plazo, las autoridades deberán retirar los datos e imágenes de los medios y plataformas de difusión con el objetivo de proteger la identidad y la seguridad del menor. En caso de que el niño o adolescente no haya sido localizado dentro de las 24 horas, el expediente será remitido a la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas del Ministerio Público, entidad encargada de activar la investigación formal por desaparición.

“Con el fin de mantener informada a la ciudadanía, se emitirán comunicados por cada menor de edad localizado y recuperado. Estos comunicados serán publicados por un periodo máximo de 48 horas, exclusivamente para conocimiento público”, señala el comunicado oficial.

De acuerdo con la normativa, la imagen de los menores será difundida únicamente durante la vigencia de la alerta, dentro del plazo legal establecido, con el propósito de respetar su derecho a la intimidad y a la seguridad personal.

Cada comunicado informativo sobre la localización de un menor incluirá las iniciales del niño, niña o adolescente, el tipo de desaparición, así como las fechas de extravío y ubicación, redactado de manera que preserve su identidad y garantice sus derechos, en cumplimiento de la Ley 285 de 2022, que protege la niñez y adolescencia panameña.

La legislación vigente reafirma el principio del interés superior del niño y la obligación del Estado de resguardar su privacidad, evitando la exposición pública indebida que pueda afectar su bienestar.