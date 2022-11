Harry Kane usó brazalete pese a posibles sanción de la FIFA

El capitán inglés Harry Kane se manifestó en contra de la discriminación con una cinta de capitán particular, buscando que se hagan respeta los derechos. Harry Kane no portó el brazalete de capitán con los colores del arcoíris, aunque el equipo sí se arrodilló en su primer partido de la Copa del Mundo.

El goleador en su brazo izquierdo no usó, como había anticipado, el brazalete de capitán “One love” para reclamar por la violación de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el país anfitrión de la Copa del Mundo. Utilizó una cinta negra con el mensaje “No discrimination” que se logró ver inmediatamente se quitó le chaqueta que usaron los titulares en la entonación de los himnos.

En los minutos previos al arranque del encuentro los once futbolistas en el campo se arrodillaron en apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’, que lucha contra el racismo y es un protocolo común en la previa de cada duelo de la Premier League.

De acuerdo a los reglamentos de las Copas del Mundo, si un combinado nacional utiliza un brazalete a modo de manifestación política se expone a sanciones por parte de la FIFA, algo similar a lo que sucedió entre la FIFA y las siete selecciones que tenían la intención de utilizar la cinta One Love. No es solo una multa económica; el reglamento de la Federación contempla la posibilidad de una sanción deportiva, según surge del artículo 35.1 de la norma de vestimenta.

Las federaciones de fútbol de Inglaterra, Gales, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Suiza elaboraron un comunicado en conjunto en el que afirmaron que pedirían a sus jugadores no llevar la cinta con los colores del arco iris porque creen que podrían llegar a recibir tarjetas amarillas y “condicionar sus partidos”.

“Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de usar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes defensores de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras”, es parte de los que dice dicho comunicado.