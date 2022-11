El Portero Enmascardo: Messi le devolvió el alma a muchos fanáticos en Qatar 2022

Hola, hola, tiriri, tiriri, tremendo sábado mundial para recordar por siempre, porque los astros brillaron, hablamos de Lewandowski, Mbappé y Messi, cada uno luciéndose para sus selecciones.

El “Tito” consiguió romper su macalusia sin anotar en copas del mundo y lo celebró con lágrimas, porque para él hubiera sido vergonzoso retirarse de su selección sin marcar en una copa del mundo.

Lo de Mbappé, fenomenal, anotó dos goles para demostrar que está listo para cargar a su selección en toda competencia, la figura del PSG empató una marca de Zidane de 31 goles con su selección.

El plato fuerte, Lionel Messi contra el Tri, después de ser como un fantasma en el primer tiempo, la pulga apareció en el momento oportuno, donde solamente los llamados a ser leyendas cumplen, anotó uno de los goles argentinos y dejó a los fanáticos albicelestes con su sueño intacto de ser campeones del mundo.

Y como siempre, no podía faltar el comentario del portero de la fecha, gran actuación de Szczęsny, que gran atajada de tiro penal se inventó en el juego contra Arabia Saudita, a la postre fue clave para poder ganar el partido, le mandé un chat para felicitarlo, pero me dejó en visto, no pasa nada.

Hay un tema que desde hace rato quería opinar y son los excesivos tiempos de reposición que se están dando, esta bien para nosotros que jugamos en ligas recreativas pero en este Mundial están abusando, esta bien que se debe comensar el tiempo perdido, pero hay que pensar en el factor humano, para mí es abuso que un juego esté 5-0 y se extiendan a 90+10 por ejemplo, nombe no, así tampoco.

Espero que este domingo sea igual de fantástica la jornada de Qatar 2022 porque hay buenos partidos por TVMAX, ese de España contra Alemania, está para pasarla entre amigos y gozárcela. Se despide de ustedes por hoy, el Portero Enmascarado, atajando lo mejor y lo peor de esta Copa Mundial Catar 2022