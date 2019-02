Desempeño de los candidatos presidenciales durante el primer debate en el radar

¿Hubo un ganador en el debate?

Según el periodista Fernando Martínez, “ganó el que menos perdió,” refiriéndose al candidato Laurentino Cortizo.

“En el caso de Nito Cortizo, que todas las encuestas lo ponen adelante, gana en la medida en que no pierde. Los que están atrás están obligados a arriesgarse. Por eso vimos más agresividad en su discurso,” sostuvo Martínez.

Con respecto a esta agresividad por parte de ciertos candidatos, la periodista Camila Adames afirmó que era de esperarse, ya que algunos, como Saúl Méndez y Ricardo Lombana, tienen como plataformas, posturas que los obligan a constantemente poner distancia con los demás candidatos.

En el caso de Méndez, su plataforma se basa en enfrentarse a la política neoliberal, y en el caso de Lombana es contra la política partidista y la corrupción de la que acusa a todos los demás.

¿Para qué sirve un debate?

Para el abogado Ebrahim Asvat, es simplemente una oportunidad para que los candidatos prometan como “magos” una serie de cosas que no podrán cumplir, ya que no toman en cuenta lo que verdaderamente implican muchas de sus palabras.

Fernando Martínez consideró que “si algo tiene claro la ciudadanía, es que una cosa es lo que dicen los candidatos en campaña y otra es la que hacen,” ya que estos llegan al poder con una serie de obstáculos, como cuentas por pagar y obligaciones con su círculo cero.

Sin embargo, Martínez explicó que el debate puede ser un buen ejercicio de futura rendición de cuentas, ya que ciudadanos acuciosos pueden “tomar nota” de lo dicho en el pódium y reclamarle a futuro al político que se desvíe de lo prometido.

La demagogia en las respuestas

Más allá de la calidad de las propuestas, existe escepticismo sobre la probabilidad de que sean ejecutadas a cabalidad, y uno de los principales temas fue la demagogia en algunas propuestas presentadas.

Entre las mencionadas por los panelistas, la afirmación de Saúl Méndez de que no se importará ningún alimento y la promesa de Rómulo Roux de reembolsar las medicinas que sean compradas en las farmacias privadas a falta de abastecimiento en las públicas, fueron las más comentadas.

“Nunca había escuchado semejante cosa,” exclamó el doctor Daniel Pichel.

Agregó que, “decir que los van a reembolsar es totalmente demagógico y ni siquiera aporta a la resolución del problema,” sino que “aporta a que la gente se calle y deje de quejarse de que les cuesta mucha plata.”

El médico y columnista procedió a explicar que, de no atacar la raíz del problema, que es el abastecimiento, simplemente el alto precio actual se trasladaría al Estado, el cual lo cubriría de forma similar a un subsidio.

El impacto en la juventud

Hubo preocupación en el panel sobre si existe el interés entre los jóvenes por ver los debates y participar.

José Alejandro “Jackson” Rodríguez, de Jóvenes Unidos por la Educación, sostuvo que, a pesar de que muchos jóvenes se sentaron a ver el debate inicialmente por curiosidad, la mayoría probablemente “lo dejó de ver a la mitad, ya que todos dicen lo mismo”, y están cansados de la corrupción, lo cual los vuelve apáticos.

“Nosotros participamos en la medida en que nos sintamos empoderados, de hacer una diferencia,” expresó Jackson. “Pero si estamos viendo en noticias, en redes de nuestros padres que todo está mal, que no hay remedio, que Panamá está en un declive y no hay manera de sacarlo, no vamos a participar.”

¿Se conoce ya el resultado de la elección?

Varios panelistas concordaron en que en estas elecciones aún no hay nada escrito.

Para Asvat, “nadie tiene estas elecciones ganadas,” ya que existen muchas “variables caóticas”, como noticias falsas en redes, que pueden descarrilar una campaña y, debido a lo corto del periodo de elecciones, estas no tendrían tiempo de recuperarse.

El doctor Pichel agregó que existen precedentes en otros países, como los presuntos correos de Hillary Clinton.

El próximo debate presidencial será el 13 de marzo y se centrará en el sector agropecuario.