Radar: Suntracs, agua y Colón, tres desafíos críticos de Panamá analizados a fondo

Ciudad de Panamá, Panamá/El programa "Radar" de este domingo abordó tres temas de gran urgencia que mantienen en vilo al país: la demanda de disolución del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la persistente crisis del agua potable y la escalada de violencia en Colón. Invitados clave ofrecieron sus perspectivas, desglosando las complejidades y los impactos de estos desafíos.

Ministerio de Trabajo y la demanda de disolución del Suntracs

El anuncio de la demanda de disolución del Suntracs por parte del Ministerio de Trabajo ha generado un intenso debate. La ministra Jacqueline Muñoz defendió la decisión, argumentando que no fue "tomada a la ligera" y que se basa en el comportamiento del sindicato. "Este es un sindicato que, no lo dice la ministra de Trabajo, lo dice el pueblo panameño constantemente y se ve, y las pruebas presentadas en esta demanda no son pruebas presentadas por un recabo de la ministra, es una prueba presentada de los medios de comunicación en efecto que han evidenciado año tras año cómo este sindicato se ha apartado constantemente de los fines por los que fue creado".

La ministra rechazó las acusaciones de que esta acción es un ataque al sindicalismo, indicando que existen 544 sindicatos en el país y que la medida busca sacar ese antisindicalismo que ha sido permeado en el tiempo y abrirle la oportunidad a organizaciones sociales.

La crisis del agua potable en el foco de la nación

Las recientes protestas por la falta de agua potable en Tocumen han puesto en primer plano una problemática que afecta a miles de panameños. Según el último censo, un alarmante 30% de la población no tiene acceso regular a este servicio vital.

El arquitecto urbanista José Isturaín señaló que la situación es el "resultado de un descontento que viene ya de manera generacional" y que responde a "la forma de planificación que le hemos dado a nuestra ciudad". Carlos Domínguez, representante de Las Mañanitas, detalló la magnitud del problema en su circuito, con 470,000 habitantes y barriadas sin suministro. "Esto tiene un arrastre de historia desde el 2010; hay un proyecto Anillo del Este, ¿sí?, que se hizo con un presupuesto original de 148 millones de dólares", agregó Domínguez, sugiriendo una falta de ejecución efectiva.

El diputado Leninn Ulate, del circuito 13-1, coincidió en que el problema responde a un "crecimiento descontrolado" y destacó su iniciativa de ley para garantizar el acceso al agua potable y conservar las fuentes hídricas.

Colón bajo fuego: Una llamada urgente a la atención integral

La ciudad de Colón enfrenta una ola de violencia sin precedentes, con más de 60 homicidios en lo que va del año. Expertos y activistas coinciden en que esta situación es un síntoma de problemas estructurales profundos.

Michael Chen, expresidente de la Cámara de Comercio, describió la situación como una "mezcolanza de situaciones que impiden que la provincia salga adelante". Señaló que "Colón, si no me equivoco, es la segunda provincia que más homicidios tiene en el país".

Diana Mora, activista y miembro de la sociedad civil, lamentó que se haya presentado la situación de Colón "como imposible". Hizo un llamado a la acción: "Ya tenemos que poner de nuestra parte; la violencia tiene que parar".

Ulises Green, activista social, enfatizó que "Colón no es un problema, Colón es una consecuencia de varios ingredientes que por mucho tiempo tenemos como resultado la provincia de Colón". Green criticó la efectividad de los planes existentes, afirmando que "el plan ha fallado porque muchas veces estos planes y programas que se hacen para la provincia de Colón no se hacen con el colonense".

El programa concluyó con un llamado general a la acción y a la implementación de soluciones integrales para abordar estos problemas multifacéticos que desafían el desarrollo y la estabilidad de Panamá.

Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial y contó con la revisión de una periodista y un supervisor de información digital.