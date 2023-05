Radar: descentralización, politiquería, lotería y educación

Ciudad de Panamá, Panamá/El escándalo del desvío de partidas de la descentralización para fines políticos, el futuro de la Lotería Nacional y la educación en tiempos de posible huelga fueron los temas analizados este domingo 21 de mayo en Radar.

Si no se transa, la plata alcanza

Luego que una investigación revelara como los fondos de la descentralización han sido desviados para fines políticos, el repudio ciudadano ha sido generalizado y el sistema actual puesto bajo la lupa.

“Yo creo que va a ser el gran escándalo de este gobierno”, opinó Guillermo “Willie” Bermúdez, representante de Don Bosco y aspirante a la alcaldía capitalina por el Partido Panameñista.

"No podemos castigar la descentralización porque no es correcto. Van a tratar de desvirtuar y decir que la descentralización es mala. La descentralización ayuda a que los gobiernos locales tengan recursos para ayudar a las comunidades. El problema es cómo lo están repartiendo y cómo lo están ejecutando. Al final del camino se llevan los recursos para hacer política y eso no puede pasar”, el político resumió la situación con una máxima concisa y precisa.

“Si no se transa, la plata alcanza”, puntualizó.

Cambios en la Lotería

La Lotería Nacional de Beneficencia ha generado polémica por el anuncio de la introducción de nuevas modalidades electrónicas, que han puesto en alerta a billeteros.

“En el mes de julio, vamos a lanzar los dos primeros juegos, la Lotto y el Pega 3, todo a nivel electrónico. No se va a jugar los miércoles ni los domingos, para que el público pueda consumir. ¿Quién lo va a vender? Los billeteros”, aseguró el director General de Ingresos y miembro de la Junta Directiva de la Lotería, Publio De Gracia. “Le pedimos a los billeteros que nos den la oportunidad para desarrollar esta iniciativa porque sentimos que va a ayudar no solo a los ingresos de la Lotería, sino también a los propios billeteros”, agregó.

La empresa encargada de facilitar estas nuevas modalidades es Scientific Games. De Gracia aseguró que no se trata de una concesión, sino que brindarán la plataforma tecnológica y será la Lotería la encargada de las ventas.

Recuperando clases

La educación panameña enfrenta momentos difíciles. La pandemia ocasionó altos niveles de deserción y los puntajes en diversas materias están por el piso, especialmente en áreas remotas y comunidades vulnerables alrededor del país.

Los profesores, quienes vivieron y viven las dificultades que enfrenta el sector, reclaman al Ministerio de Educación pagos adeudados y amenazan con declarar una huelga.

“El cometido es que el Meduca pague lo que tiene atrasado, que se ponga al día. El cometido no es que los niños dejen de aprender, eso sería terrible”, apuntó Nivia Castrellón, consultora y experta en temas de educación. “La pregunta a hacerse es si la medida es desmedida para algo que tiene que ver con un tema absolutamente administrativo”, destacó.

Para Castrellón, la prioridad debe ser mantener las clases y no perjudicar más a los estudiantes. Reconoce el derecho a huelga, pero espera que los docentes puedan lograr una resolución con las autoridades sin afectar a los estudiantes.

Bryan Carrera, de Jóvenes Unidos por la Educación, forma parte de un grupo que ha propuesto estrategias integrales para mejorar la educación en el país, entre las que están enfocar el material para que los jóvenes salgan preparados con el conocimiento que requieren para lograr sus metas. Concluye que la formación continua y la igualdad de oportunidades son elementos imprescindibles.

“Un pilar que se necesita es una formación pertinente y constante de todos los educadores, de todo el sistema educativo, de toda la comunidad educativa. Que sigan formándose, actualizándose, poder brindar un sistema innovador y moderno a todo el sistema escolar. Que sea algo equitativo a nivel nacional, que no importa dónde estén ubicados puedan recibir una educación de calidad”, manifestó Carrera.