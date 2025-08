Radar: Justicia y corrupción, la deuda pública y el futuro constitucional de Panamá

Este domingo en el Radar analizamos tres de los temas más apremiantes para la nación y que han ha generado un amplio debate: las reformas para combatir la corrupción, los desafíos del presupuesto nacional y el camino hacia una nueva constitución.

El programa se abordaron las propuestas del procurador general, Luis Carlos Gómez, para endurecer las penas por delitos de corrupción y agilizar las investigaciones. Sin embargo, los invitados señalaron que las herramientas por sí solas no son suficientes. La exprocuradora Ana Matilde Gómez fue enfática al respecto, afirmando que "ambas son buenas herramientas y necesarias porque no siempre se puede crecer en personal". También puso el dedo en la llaga al mencionar un punto débil del sistema: "el Ministerio Público no puede empezar de oficio esa investigación de alguien que es tan obvio que tiene un año en el puesto y ya tiene yate, casa, compra, viaja".

Por su parte, Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, hizo hincapié en la necesidad de un sistema más técnico y menos selectivo, mientras que Carlos Barsallo, de la Fundación Libertad Ciudadana, resumió la esencia del problema en tres palabras clave: "tiene que ver con voluntad, ética y liderazgo".

En el ámbito económico, los panelistas analizaron el presupuesto de $34,900 millones para 2026, uno de los más altos en la historia del país. El economista y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Horacio Estribí, explicó el impacto de la deuda, señalando que "eso se traduce un aumento en el la amortización de deuda, es decir la cantidad del repago de esas deudas, también en que hay que pagar más intereses para amortizarla". Su colega, la economista Luisa Turola, complementó la discusión al hablar de la necesidad de una reforma estructural en el gasto público, afirmando que "se requiere un ajuste estructural en la instituciones del sector público porque han ido forjándose y creciendo en base a criterio que muchas veces no responden a racionalidad, sino a presiones de tipo político".

Finalmente, el programa dedicó un segmento a la reforma constitucional, donde el Dr. Miguel Antonio Bernal, secretario presidencial para la reorganización del estado y asuntos constitucionales, defendió la necesidad de una nueva carta magna. Bernal aseguró que "nosotros tenemos que innovar no solamente en tecnología sino también en materia constitucional para poder desenredar un poco este mafá que tenemos". El funcionario enfatizó que la participación ciudadana es clave y que "la gente cree que este es un problema de abogado no este es un tema para los ciudadanos". Bernal concluyó con una dura reflexión sobre el estado actual de la nación, declarando que "los dos principales enemigos en mi opinión que tenemos como sociedad son la corrupción y la impunidad".