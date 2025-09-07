Radar: Retos de la Asamblea, justicia y cautela diplomática por tensión entre EEUU y Venezuela

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asamblea Nacional encara el reto de debatir más de medio centenar de iniciativas legislativas en un clima marcado por la desconfianza ciudadana, mientras el aumento de los casos de corrupción sigue debilitando las instituciones y la certeza del castigo. A esta compleja agenda interna se suma un escenario internacional convulso, con tensiones entre Estados Unidos y Venezuela que podrían tener repercusiones en la región y en Panamá.

En medio de un contexto de creciente desconfianza ciudadana y una firme demanda de transparencia, el debate público en Panamá se centra en tres pilares fundamentales: la reforma legislativa, la lucha contra la corrupción y la posición del país ante las tensiones internacionales. Estos temas fueron abordados por expertos y figuras políticas en el programa Radar, reflejando las principales preocupaciones que mueven a la sociedad panameña.

Reforma legislativa y transparencia en la Asamblea

La bancada Vamos destaca la productividad en las iniciativas presentadas en la Asamblea Nacional.

Puedes leer: Yamireliz Chong: 'Hay una dilatación y manipulación de la discusión del reglamento interno' de la Asamblea

Sin embargo, su principal lucha se enfoca en una reforma crucial: la del reglamento interno de la Asamblea.

Los diputados Janine Prado y Luis Duke destacaron que esta es una prioridad "no negociable", ya que busca corregir falencias como la falta de transparencia en las votaciones y la asistencia de los diputados.

El diputado Duke fue enfático al proponer que "el diputado que no va, se le tiene que descontar de su salario y punto".

La bancada ha denunciado la resistencia de la Comisión de Gobierno para debatir estos cambios, a pesar de que ya existe un informe consensuado que podría servir como base.

Combate a la corrupción e impunidad

La corrupción es percibida como uno de los problemas más apremiantes del país. La exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño analizó la debilidad institucional que ha permitido que este flagelo persista.

En su intervención, coincidió con la percepción ciudadana de que la justicia se ha vuelto "selectiva", con castigos severos para delitos menores mientras que quienes se enriquecen ilícitamente permanecen impunes. Para ella, la impunidad genera la sensación de que se puede hacer "lo que me da la gana porque tengo poder y lo uso".

Puedes leer: Trabajo comunitario para dueña de salones de belleza 'La Parce', pese a millonario caso de blanqueo

En este sentido, los diputados de Vamos impulsan proyectos como la "ley antibotellas" y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la cual generaría "un temor grande a aquellos políticos que han cometido actos de corrupción y que hoy siguen libres", según Duke.

A pesar del consenso general sobre la necesidad de estas leyes, los políticos de Vamos critican que el presidente de la Comisión de Gobierno haya "engavetado" estos proyectos, frenando su discusión.

Posición de Panamá ante las tensiones internacionales

El tercer tema crucial en el debate fue la delicada situación geopolítica en la que se encuentra Panamá debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela.

El Dr. Jorge Eduardo Ritter y la periodista María Cristina Ramírez analizaron el despliegue militar estadounidense en el Caribe, con la supuesta misión de combatir el narcotráfico. Los expertos sugirieron que la estrategia de EEUU tiene un componente político, motivado por intereses electorales internos, y no solo por la lucha contra las drogas.

Te puede interesar: EEUU manda cazas a Puerto Rico después de denunciar que Venezuela sobrevoló uno de sus buques

Ante este panorama, el Dr. Ritter fue contundente en su recomendación: Panamá debe mantener su neutralidad, especialmente dado que los buques de EEUU están transitando el canal de Panamá. La posición sensata para el país, según el análisis, es evitar ser arrastrado a un conflicto narrativo y centrarse en sus propios desafíos, como el control del narcotráfico en su territorio.

Estos tres temas reflejan la compleja realidad política y social de Panamá, donde las demandas de transparencia y justicia se entrelazan con la necesidad de una posición diplomática cautelosa en el ámbito internacional. Todos los actores coincidieron en la importancia del rol fiscalizador de la ciudadanía para exigir a sus representantes las acciones que el país necesita.

Esta nota fue elaborada con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.