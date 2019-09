No puedo asegurar la cifra exacta porque no la conozco, pero sí les puedo decir que en lo que yo consulté encontré al menos 51 restaurantes que permiten entrar con tu mascota y por lo menos un banco y una aseguradora a las que ingresé con mi perrito sin problemas.

No hace falta ser un "pet lover" para preocuparse por las mascotas o procurar su bienestar y seguridad, por eso muchos optamos por evitar dejarlos solos en casa cuando son muy pequeñitos como Sam.

Esto trae consigo una dificultad porque en ocasiones no podemos quedarnos todo el día en casa los fines de semana porque hay que salir a hacer diligencias. Así me pasó el sábado pasado cuando tenía que retirar un cheque. Llevaba a Sam en su carguera liviana con la esperanza de poder hacer este trámite sin que me prohibieran entrar con él al establecimiento. Tuve suerte porque el personal fue muy amable.

Después tenía que cambiar el cheque que me dieron en la aseguradora en un banco cercano, tuve la misma duda pero nuevamente el personal fue muy amable y me permitieron entrar con Sam.

Por supuesto, que en este caso en el que se trata de un cachorro pequeñito que se puede llevar en brazos de forma muy discreta es más cómodo trasladarse, no imagino si el trato sería el mismo si fuera otro tipo de perrito, tal vez más grande.

Hay que ser considerados porque no a todas las personas les gustan los animales así que si decides ingresar con ellos a estos locales pienso que es importante evitar al máximo que causen incomodidades a los demás clientes.

Continuando con mi travesía, como era cerca del mediodía ya era hora de almorzar así que busqué en plataformas digitales restaurantes que me permitieran entrar con Sam y para mi sorpresa encontré 51 resultados.

Tuve una amena tarde junto a mi mejor amigo y Sam quien también tomó sus alimentos (bolitas) y agua mientras yo degusté alitas con unas deliciosas papitas fritas.

Es importante que los dueños estén muy atentos de sus mascotas y tenerlos bien entrenados para que no hagan sus necesidades donde no deben y llevar los implementos como bolsas plásticas para recoger los desechos en la calle, recuerden que sus derechos terminan donde empiezan los de los demás y hay que respetarlos.

