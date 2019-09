El primer método de medición de esta percepción son las redes sociales que están inundadas de personas vestidas con ropa deportiva, participando en maratones, abarrotando los gimnasios, modelando músculos y nalgas, pero qué tan real es esto, ¿es un asunto de apariencia o en realidad hay una mayor conciencia de los hábitos saludables?

Definitivamente que ser "fitness" es algo bueno. Según algunas definiciones es un estado generalizado de bienestar tanto físico como mental que se logra a través de una vida sana.

Sin embargo, cuando en realidad no eres "fitness" sino que sólo posas para las fotos de las redes sociales, con la ropa que parece tatuada al cuerpo, para que te vean bella o bello, pero verdaderamente no te alimentas bien, no tomas suficiente agua, no duermes bien, te la pasas amargado y estresado entonces estás mintiendo, no a la gente que ve tus publicaciones sino a ti mismo, porque no estás saludable.

Es lo mismo que cuando respondes que te gusta la lectura pero en realidad hace años que no lees un libro, no hay que actuar por apariencias sino por convicción, por tu bienestar.

¿La importancia de crear hábitos?

Dicho todo esto, me parece injusto criticar sin dar unas ideas que yo misma he aplicado en mi vida y que podrían ayudarte a tener un buen estado de salud.

Algunos especialistas en psicología científica como James Williams aseguraron que se necesita practicar una actividad consecutivamente durante 21 días para crear un hábito.

El cerebro no asimila los cambios inmediatamente planteó James Williams, por eso hay que repetir la acción constantemente para acostumbrar al cerebro.

Igualmente es útil registrar los cambios sin obsesionarse con ellos. Es la perseverancia lo que al final dará resultados.

La magia de las comidas fraccionadas

Algo tan sencillo como comer a las mismas horas todos los días puede sonar irreal, imposible o muy lejano para los profesionales que se dedican a trabajos tan demandantes como el Periodismo o el Derecho, por ejemplo, pero les puedo garantizar que sí se puede lograr.

Puedo dar fe que si acostumbras a tu cuerpo a recibir alimentos de manera fraccionada a lo largo del día, naturalmente sentirás hambre a las mismas horas. Puede que una reunión de trabajo no te permita comer a la misma hora, por eso siempre debes estar preparado con una fruta, una granola, una galleta o una bebida y comerla al momento que sientes ganas para poder generar ese hábito. Esto lo recomiendan nutricionistas especializados en Panamá, además de gastroenterólogos.

Con el tiempo, sin darte cuenta habrás acostumbrado a tu cuerpo a recibir alimentos varias veces al día, algo que seguramente te ayudará a controlar tu peso y sentirte muy bien.

Frecuencia de la actividad física

Lo mismo ocurre con el ejercicio físico, aunque no hay que hacerlo todos los días, puedes por lo menos tratar de hacerlo tres veces a la semana, en el gimnasio o en tu casa.

Los beneficios son muy tangibles, por ejemplo te puede ayudar a dormir mejor, a sentirte mejor, más allá del aspecto físico, también fortalece tu cuerpo.

Es verdad que puede dar pereza y ser tedioso pero te garantizo que cuando haces la última sentadilla de la jornada la satisfacción que sientes por el deber cumplido valdrá la pena. Además hay otras disciplinas que puedes practicar como el yoga, es fenomenal, porque por una hora entera estás obligado a desconectarte del mundo, de la tecnología, para sólo concentrarte en tu respiración y en tus asanas (posturas).

Lo bueno se contagia por lo que siempre encontrarás personas que te animarán a preocuparte por tu salud.

En TVN Media hay bastante de esto, como el grupo de compañeros, que junto a Domil Leira están enfrentando el Reto Evolution de 30 días. La mayoría quiere perder peso pero otros quieren ganar masa muscular de forma saludable.

Domil Leira me contó que el plan consiste en superar pruebas, comer bien y hacer ejercicios.

En la primera semana notaron considerables resultados, unos disminuyeron más de 10 libras y no tuvieron que hacer nada extraordinario, solo tener un poco de cuidado en las calorías que consumen.

Por día deben dar por lo menos 5,000 pasos, además de hacer una hora de ejercicio y superar retos como caminar en la Cinta Costera, de extremo a extremo, subir el Cerro Ancón, correr 5 kilómetros entre otros.

Es importante pedir asesoramiento de personas entrenadas y no dejarse guiar únicamente por lo que ven publicado en redes sociales.

Buena suerte chicos, estoy ansiosa de verlos cumplir sus metas.

Tus opiniones son bienvenidas, puedes darlas en nuestras cuentas @tvnnoticias, @marosemenatvn, @Rutinario16 a la etiqueta #Rutinario.