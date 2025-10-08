La Ministra arrasó con un 12 perfecto en un octavo show explosivo rumbo a la semifinal

Fue una noche de transformaciones impresionantes, momentos inesperados, voces poderosas y coreografías inolvidables. Pero sobre todo, fue una velada donde una participante brilló más fuerte que nadie: La Ministra , quien se convirtió en la favorita del público y logró algo histórico ¡un 12 perfecto de cada jurado y el puntaje ideal que la coronó ganadora de la noche! por segunda ocasión.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Y la cuenta regresiva hacia la gran semifinal ya comenzó a latir más fuerte que nunca! Este miércoles, el escenario del Campus ITSE se transformó en un verdadero festival de talento y emoción con la celebración del octavo show de Tu Cara Me Suena 2025.

Los ocho participantes se lucieron como nunca, regalando una gala llena de nostalgia, energía y sorpresas. Cada presentación fue una declaración de guerra artística rumbo a la semifinal. Y para completar esta noche especial, el jurado recibió a un invitado de lujo: el artista típico panameño Jonathan Chávez, quien no se guardó ni un solo comentario y aportó su mirada musical con pasión y autenticidad.

La combinación fue explosiva: grandes transformaciones, momentos emotivos y una competencia que está más reñida que nunca.

Kabliz abrió la noche con Ricardo Arjona

La apertura estuvo en manos de Kabliz, que apareció con velas, look bohemio y actitud relajada para transformarse en Ricardo Arjona. Con Historia de un taxi, nos llevó directo a un viaje lleno de poesía urbana y ritmo.

El público acompañó cada verso y terminó coreando el coro como si estuviera en un concierto íntimo. Su interpretación fue una mezcla de carisma y precisión vocal que le ganó aplausos cerrados.

El jurado resaltó su naturalidad escénica, mientras Jonathan Chávez le recordó la importancia de “mantener esa conexión con la historia de la canción”. Fue una entrada elegante y nostálgica que marcó el inicio de una gran noche.

Valeria Retally brilló como Christina Aguilera

El segundo turno fue para Valeria Retally, conocida como “la mejor amiga de TikTok”. Pero esta vez, dejó los filtros y llegó convertida en una diva internacional. Cumpliendo uno de sus grandes sueños, se transformó en Christina Aguilera para interpretar Burlesque.

Con peluca rubia, vestuario impactante y una coreografía impecable, Valeria encendió el escenario con una energía explosiva. Su voz sorprendió, su actitud deslumbró y su puesta en escena fue digna de Las Vegas.

“¡Esto fue un show completo!”, dijo uno de los jurados. Jonathan Chávez, por su parte, aplaudió su fuerza vocal.

Judy: dos gotas de agua con Natalia Jiménez

En el tercer turno, Judy nos regaló una de esas actuaciones que hacen suspirar. Con un parecido impactante, se convirtió en Natalia Jiménez e interpretó Creo en mí con una fuerza vocal impresionante.

La caracterización fue tan exacta que parecía que la exvocalista de La Quinta Estación había viajado a Panamá solo para cantar. Pero no, era Judy, mostrando una madurez escénica y emocional que dejó sin palabras a todos.

El jurado no dudó en calificar su actuación como “una joya de interpretación”. Fue pura emoción y poder femenino sobre el escenario.

MariGaby: del cine al Campus ITSE con Irene Cara

El brillo no se apagó, porque la cuarta en salir fue MariGaby, quien literalmente trajo el espíritu del cine ochentero al escenario. Con mallas, energía y una sonrisa contagiosa, se transformó en Irene Cara para cantar What’s a Feeling, el himno de Flashdance.

Desde los primeros pasos de baile, se notó que venía dispuesta a dejarlo todo. Su interpretación fue pura energía, una mezcla perfecta de nostalgia y modernidad. El público la acompañó con aplausos al ritmo de la música, y ella respondió con una actitud de estrella de Broadway. ¡Además cerró su show con un baño de agua incluido!

El jurado resaltó su evolución constante, asegurando que “cada semana brilla un poco más”. Y sí, esa noche, brilló como nunca.

Robin Durán: el rey Elvis conquistó corazones

Y cuando el escenario necesitaba un poco de amor… llegó Robin Durán convertido en Elvis Presley. Desde su entrada, el público suspiró. Flores, corazones y una voz que transportó a los años 60 marcaron una de las actuaciones más románticas de la noche.

Con Can’t Help Falling in Love, Robin no solo imitó: encarnó. Su parecido físico era impresionante, su voz suave y elegante, y su mirada llena de encanto.

Las cámaras lo adoraron, el jurado se rindió ante su transformación y el público, simplemente, se enamoró. Fue un número digno de final, pues también nos dio un mix de éxitos de este artista.

La Ministra y su “Juana la Cubana”: fiesta total con sabor latino

Cuando la favorita del público apareció, la energía cambió. La Ministra no necesita presentación: cada semana es sinónimo de chispa, humor y pura conexión con la gente.

Esta vez, decidió ponerse en la piel de Miriam Cruz, pero le añadió su toque único, transformando Juana La Cubana en un carnaval de ritmo y sabor.

El público no pudo resistirse: todos de pie, bailando, cantando y riendo con ella. La Ministra no solo imitó a una artista, creó un momento inolvidable, de esos que se quedan grabados por su autenticidad.

Gabo Novoa trajo a Chayanne y demostró que bailar es cuestión de actitud

El siguiente en salir fue Gabo Novoa, quien recibió una misión que muchos temerían: ser Chayanne, el ídolo eterno del Caribe. Con Salomé, el “papá de Latinoamérica” se hizo presente en el escenario, y Gabo se metió en el personaje con todo.

Aunque él mismo bromeó diciendo que “baila poco”, esta vez se movió con soltura, sonrisa y mucha actitud. Cada paso fue una muestra de su compromiso con el show, y el público se lo agradeció entre aplausos y gritos.

El jurado valoró su esfuerzo y su entrega, recordándole que el espíritu de Tu Cara Me Suena está justamente en eso: atreverse, transformarse y disfrutarlo.

Franklyn Robinson: una tormenta llamada Tina Turner

Y para cerrar con broche de oro, llegó Franklyn Robinson, el más reciente ganador del programa, quien volvió a demostrar por qué su nombre siempre suena entre los mejores.

Su reto: transformarse en la diosa del rock & soul, Tina Turner. Su canción: Proud Mary. Su resultado: un terremoto de energía.

Franklyn no solo imitó, sino que encarnó el poder, la voz y la actitud de Tina. Cada paso, cada nota y cada grito fueron pura electricidad. El público lo acompañó de pie, el jurado lo llenó de elogios, y la noche cerró con una explosión de aplausos.

“Esto fue una presentación internacional”, dijeron los jueces. Y tenían razón. Franklyn dejó el listón altísimo para lo que viene.

El momento más tenso: La votación

Con la competencia más reñida que nunca, Eddy Vásquez les lanzó la pregunta clave a los jurados: “Del 4 al 12, ¿Cómo reparten sus votos?”. Aquí las respuestas que dieron.

SANDRA SANDOVAL

Gabo Novoa – 4

MaryGaby - 7

Robin - 5

Franklyn - 8

La Ministra - 12

Judy Meana - 10

Valeria Retally - 9

Kabliz - 6

EMILIO REGUEIRA

Gabo Novoa - 5

Robin Durán - 4

MariGaby - 8

Valeria Retally - 10

Franklyn Robinson - 7

La Ministra - 12

Judy Meana - 9

Kabliz - 6

MIGUEL ESTEBAN

Gabo Novoa - 4

Robin Durán - 5

MariGaby - 7

Franklyn Robinson - 8

Valeria Retally - 6

La Ministra - 12

Judy Meana - 10

Kabliz – 9

JONATHAN CHÁVEZ

Gabo Novoa - 5

Robin Durán - 6

MariGaby - 7

Franklyn Robinson - 10

Valeria Retally - 9

La Ministra - 12

Judy Meana - 8

Kabliz – 4

El público tuvo la oportunidad de elegir a su favorito, y, luego de una ventana de votación intensa, los televidentes eligieron de manera consecutiva a La Ministra.

El pulsador hizo de las suyas: Mira aquí los artistas de la semifinal

Un octavo show histórico rumbo a la semifinal

La octava gala de Tu Cara Me Suena fue una auténtica celebración del talento panameño. Ocho artistas se dejaron la piel sobre el escenario, pero La Ministra fue la gran protagonista, llevándose el 12 perfecto de todos los jurados, el voto del público y el título de ganadora de la noche.

La participación de Jonathan Chávez como jurado invitado elevó la competencia. Con su estilo directo, sus observaciones técnicas y su conocimiento musical, aportó un toque de exigencia y autenticidad que el público agradeció.

Ahora, con la semifinal a la vuelta de la esquina, la competencia está más intensa que nunca. Las transformaciones serán aún más exigentes y la emoción promete desbordar el escenario. Si esta gala fue histórica… la semifinal promete ser una batalla legendaria.