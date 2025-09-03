¡El show donde todo se vale! HOY tendremos un repertorio musical desde Yailin hasta Lady Gaga en Tu Cara Me Suena

Hoy hay banquete musical de locura: La Ministra convertida en Yailin, Marigaby como Rosalía, Robin Durán en modo Farruko, Franklyn Robinson dándole alma al soul con James Brown, Gabo dramático como Raphael, Judy arrancando lágrimas como Yuridia y Kabliz debutando en tacones para ser Lady Gaga. Y como si fuera poco, Valeria Retally llega con la sorpresa más comentada: un Son by Four totalmente femenino.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Llegó el día! Después de dos semanas de emociones, disfraces, imitaciones inolvidables y un pulsador que anda más travieso que nunca, HOY se vive la tercera gala de Tu Cara Me Suena 2025. El público ya está listo, los jurados tienen sus libretas listas para dar puntajes y los participantes afinan hasta el último detalle de sus voces, vestuarios y coreografías.

Y, como si fuera poco, el famoso pulsador volvió a hacer de las suyas: a Valeria Retally le tocó el reto de “Trae tres amigos”. Lo que parecía una trampa, ella lo convirtió en oportunidad. Y aunque el grupo original Son by Four lo forman hombres, Valeria adelantó que traerá a tres mujeres para hacer un show con cambio de género incluido. ¡Un giro inesperado que tiene al público lleno de intriga!

Recordando la última gala: Gabo encendió PR desde Panamá

Todos todavía tenemos fresco en la memoria cómo Gabo Novoa se metió de lleno en la piel del “conejo malo”. Con actitud, voz y flow urbano, convenció a todos de que el reguetón también tiene su espacio en Tu Cara Me Suena. Fue el ganador absoluto de la segunda gala y dejó la vara altísima.

Pero, como siempre, el verdadero villano/divertido de la noche fue el pulsador. Y la víctima (o afortunada, según se mire) fue Valeria Retally, que se ganó el reto de “TRAE TRES AMIGOS”. Eso significa que esta noche la veremos como Ángel López, la voz principal de Son by Four, y tendrá que presentarse junto a tres invitados sorpresa.

Valeria rompe esquemas: ¡Son by Four versión Girl Power!

Lo que se sabe hasta ahora es que Valeria no jugará con lo obvio. En redes sociales adelantó que no invitará a tres hombres, sino a tres mujeres, para que todas tengan que hacer cambio de género. Sí, esta noche la tarima será testigo de un Son by Four muy particular, con un toque femenino y arriesgado que promete ser uno de los momentos más comentados de la temporada.

¿Quiénes serán esas tres misteriosas amigas? Los fans ya armaron teorías: que si ex participantes de Vive la Música, que si colegas de Valeria, que si voces potentes de la música panameña… lo cierto es que hoy sabremos la verdad.

El repertorio de esta noche

Además de la intriga de Valeria, el resto del elenco también tiene sus retos bien cargados para esta tercera gala:

La Ministra será Yailin “La Más Viral”

Con su energía explosiva, La Ministra está lista para encarnar a la polémica Yailin. Si alguien puede sacar chispa con un “chivirica” en tarima, es ella.

Marigaby se convertirá en Rosalía

La motomami aterriza en Panamá esta noche en la piel de Marigaby. Flamenco, reguetón, pop y actitud: el reto es enorme, pero ella ya demostró que tiene con qué.

Robin Durán como Farruko

De Taylor Swift a Farruko en una semana. Robin tendrá que cambiar los vestidos brillantes por el flow urbano y conquistar con “Pepas” y mucho reguetón.

Franklyn Robinson será James Brown

El “padrino del soul” llega al escenario con un reto que exige potencia vocal, baile y mucha energía. Franklyn está listo para sudar la camisa, literalmente.

Gabo Novoa se enfrentará a Raphael

Después de su Bad Bunny, ahora el público lo verá en un giro radical: de los beats urbanos al dramatismo eterno de Raphael. Gabo tendrá que sacar su lado más teatral.

Judy Meana interpretará a Yuridia

Una de las voces más potentes de México llega esta noche. Judy tendrá que emocionar al público con la intensidad y la pasión que caracteriza a Yuridia.

Kabliz será Lady Gaga

El espectáculo está garantizado. Con Gaga nunca se sabe si veremos un vestido de carne, un huevo gigante o un traje de astronauta. Kabliz tiene que darlo todo: voz, show y extravagancia.

Esta gala será un verdadero cóctel de géneros:

Reguetón y flow con Yailin y Farruko.

con Yailin y Farruko. Flamenco moderno con Rosalía.

con Rosalía. Soul clásico con James Brown.

con James Brown. Balada intensa con Yuridia.

con Yuridia. Drama español con Raphael.

con Raphael. Extravagancia pop con Lady Gaga.

con Lady Gaga. Y la cereza del pastel: Son by Four en versión femenina, cortesía de Valeria Retally.

El jurado tendrá la difícil tarea de comparar espectáculos tan diferentes entre sí. ¿Cómo poner en la misma balanza a James Brown y Lady Gaga, o a Raphael y Yailin? Esa es la magia de Tu Cara Me Suena: que todo cabe en un mismo escenario.

Kabliz frente al reto Gaga: ¡Sus primeros tacones en la tarima!

Si había un personaje que podía poner a temblar a cualquiera en el pulsador, ese era Lady Gaga. Y esta vez le tocó nada menos que a Kabliz, que tendrá que enfrentarse a uno de los retos más exigentes de toda la temporada: cantar, bailar, actuar y deslumbrar con el nivel de extravagancia que caracteriza a la diva pop.

El equipo de vestuario ya trabaja en algo espectacular, con un look que seguramente combinará lentejuelas, cuero y algún detalle futurista. El jurado y el público esperan un número que tenga ese factor “wow” que Gaga siempre ofrece, y los seguidores de Kabliz en redes ya están ansiosos por ver cómo se desenvolverá en tacones altos por primera vez.

¿Se tambaleará? ¿Lo tomará con humor? ¿O sorprenderá mostrando un talento oculto para caminar como toda una superestrella del pop? Lo cierto es que, más allá de la voz, esta vez el show de Kabliz dependerá también de su capacidad de convertirse físicamente en Gaga, desde la punta de los tacones hasta la última nota del micrófono.

Expectativa al rojo vivo

Las redes sociales hierven con teorías, encuestas y memes. Los fans apuestan sobre quién se llevará la gala: algunos creen que Gabo podría repetir con Raphael, otros que Marigaby brillará como Rosalía, y muchos tienen el ojo puesto en la gran sorpresa de Valeria.

Lo único seguro es que esta noche veremos un show variado, divertido y lleno de momentos inesperados. El pulsador sigue siendo el verdadero titiritero del programa, y los participantes, sus valientes intérpretes.

Así que prepárense: la tercera gala de Tu Cara Me Suena 2025 viene con todo. Y cuando el público escuche a Valeria y sus tres cómplices cantar “A puro dolor”, la emoción y las risas estarán garantizadas.